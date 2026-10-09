Tổng thống Mỹ gây áp lực về việc đổi tên AI là 'siêu trí tuệ'

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực thúc đẩy việc đổi cách gọi trí tuệ nhân tạo thành siêu trí tuệ. (Nguồn: Anadolu)

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng “siêu trí tuệ” là thuật ngữ mới được chấp nhận rộng rãi và chính xác hơn để mô tả công nghệ đang phát triển nhanh chóng này.

Động thái trên diễn ra khoảng một tuần sau khi ông Trump ký sắc lệnh hành pháp đổi cách gọi AI thành “siêu trí tuệ”.

Nhà Trắng cũng đã điều chỉnh trang thông tin về công nghệ này, thay các nội dung đề cập AI bằng chữ viết tắt SI, đồng thời thay phần giới thiệu về “Kế hoạch hành động AI” bằng nội dung dẫn chiếu đến sắc lệnh của Tổng thống. Tuy nhiên, tên miền trang web vẫn là ai.gov.

Ông Trump cho rằng, thuật ngữ “siêu trí tuệ” phản ánh chính xác hơn năng lực của công nghệ này. Tổng thống Mỹ cũng nhiều lần bảo vệ sự phát triển AI, coi đây là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an ninh quốc gia, trong khi chưa ủng hộ các lời kêu gọi tăng cường kiểm soát lĩnh vực này.

AI đang chịu sự giám sát ngày càng chặt chẽ của các nhà lập pháp và chuyên gia liên quan những rủi ro về an toàn, an ninh và việc thiết lập các cơ chế bảo vệ phù hợp. Mối lo ngại gia tăng sau những vụ việc các tác nhân AI tự động truy cập trái phép vào một số trang web của chính phủ tại nhiều nơi trên thế giới.

Hưởng ứng nỗ lực của ông Trump, hôm 4/10, tỷ phú Elon Musk cho biết trên mạng xã hội X sẽ đổi tên công ty AI SpaceXAI thành SpaceXSI. Ngày 8/10, ông Trump đã trao Huân chương Khoa học quốc gia cho ông Musk và Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang.

Đây không phải lần đầu ông Trump tìm cách đổi tên các địa danh hoặc thuật ngữ theo ý muốn của mình. Trước đó, chính quyền của ông đã thúc đẩy việc sử dụng tên “Vịnh Mỹ” thay cho “Vịnh Mexico”.