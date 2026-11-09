Tổng thống Mỹ gặp Thủ tướng Qatar, tìm kiếm đột phá trong đàm phán với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) có cuộc gặp với Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tại Nhà Trắng ngày 9/11 nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột với Iran. (Nguồn: Ahram Online)

Cuộc gặp diễn ra khi Qatar đang đóng vai trò trung gian quan trọng, chuyển tải các đề xuất giữa Washington và Tehran nhằm thu hẹp bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran cũng như các điều kiện chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định, các cuộc đàm phán với Iran vẫn chưa đạt được đột phá do hai bên còn nhiều bất đồng về các điều khoản của thỏa thuận.

Dù vậy, ông khẳng định, Washington tiếp tục ưu tiên giải pháp ngoại giao.

Liên quan khả năng nối lại hoạt động quân sự, Tổng thống Trump cho biết, Mỹ sẽ không tiến hành các cuộc không kích mới nếu đàm phán có tiến triển.

Song, người đứng đầu Nhà Trắng cảnh báo, Washington đã xác định thêm các mục tiêu hạ tầng tại Iran trong trường hợp chiến dịch quân sự được nối lại.

Cũng trong khuôn khổ các cuộc tiếp xúc với phía Qatar, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự kiến có cuộc hội đàm với Thủ tướng Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

(theo Anadolu)