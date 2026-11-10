Tổng thống Mỹ: FBI điều tra vụ việc của CEO Nvidia Jensen Huang

CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Flickr.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 9/11, Tổng thống Trump tiết lộ các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt đầu vào cuộc sau khi ông Jensen Huang thừa nhận có “mối quan hệ” với một nữ giám đốc điều hành người Trung Quốc tên là Alice Huang, Reuters đưa tin.

“Chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này. Tôi biết FBI cũng đang tiến hành điều tra vụ việc theo một khía cạnh khác”, ông Trump chia sẻ với các phóng viên. Dù vậy, Tổng thống Mỹ vẫn tỏ ra lạc quan về tình hình của nhà lãnh đạo hãng chip: “Tôi nghĩ ông ấy sẽ ổn thôi”.

Theo lời Tổng thống Trump, ông Jensen Huang trước đó đã chia sẻ trực tiếp với ông rằng bản thân “hoàn toàn không hay biết” việc người phụ nữ này bị tình nghi là đặc vụ tình báo. “Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy không hề biết cô ta là gián điệp, và tôi thực sự tin ông ấy”, ông Trump nhấn mạnh.

Động thái từ phía chính quyền Mỹ diễn ra ngay sau khi Nvidia – một trong những tập đoàn công nghệ có giá trị lớn nhất thế giới hiện nay – đưa ra thông báo vào hôm 8/11 rằng họ đã tự mở một cuộc điều tra nội bộ về mối quan hệ của vị CEO.

Về phần mình, Hội đồng quản trị Nvidia khẳng định hiện chưa có bất kỳ lý do nào để tin rằng an ninh quốc gia hay các bí mật thương mại của công ty đã bị xâm phạm. Tuy nhiên, tập đoàn tuyên bố sẽ thiết lập một cuộc điều tra độc lập, được đặt dưới sự giám sát của các cố vấn pháp lý bên ngoài, nhằm xem xét kỹ lưỡng “tất cả các thông tin hiện có”.