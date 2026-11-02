Tổng thống Mỹ Donald Trump ưu tiên đối thoại với Iran bất chấp sức ép từ Israel, Tehran quyết tăng cường năng lực tác chiến

Iran đang nhanh chóng nâng cao năng lực tác chiến thông minh của các lực lượng vũ trang, nhằm bảo đảm khả năng đáp trả không bị giới hạn về địa lý. (Nguồn: Anadolu)

Hãng tin Axios ngày 1/11 dẫn các nguồn tin Mỹ và Israel am hiểu cuộc điện đàm, diễn ra trước đó một ngày, cho biết, ông Netanyahu đã thúc giục Washington nối lại hoạt động quân sự ngay sau cuộc bầu cử, trong khi ông Trump muốn để các kênh ngoại giao hiện nay tiếp tục được triển khai.

Theo các nguồn tin, Thủ tướng Israel lo ngại về cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ. Một quan chức Israel mô tả cuộc trao đổi là “gay gắt”, trong khi nguồn tin Mỹ đánh giá đây là một cuộc thảo luận “thẳng thắn”.

Về quan điểm của Mỹ, trả lời báo giới hôm 31/10, ông Trump cho biết, các cuộc đàm phán với Tehran đang tiến triển tốt và ông “không quá vội vàng” trong việc nối lại các cuộc tấn công, dù trước đó từng đề cập khả năng tái triển khai hoạt động quân sự sau ngày 3/11.

Diễn biến trên xảy ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance gửi thư cho ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran, về khả năng nối lại các cuộc đàm phán chính thức. Trong khi đó, các nhà trung gian Qatar cũng đang trao đổi với đại diện Iran nhằm thúc đẩy việc khôi phục đàm phán trực tiếp.

Nhà Trắng và Văn phòng Thủ tướng Israel từ chối bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo vẫn chưa có thỏa thuận nào được xác lập và tiến trình này còn phụ thuộc vào phản hồi của Mỹ.

Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao tiếp tục được thúc đẩy, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mehrdad Akhlaghi Ketabchi cùng ngày tuyên bố, nước này đang nhanh chóng nâng cao năng lực tác chiến thông minh của các lực lượng vũ trang, nhằm bảo đảm khả năng đáp trả “không bị giới hạn về địa lý”.

“Iran sẽ không bị bất ngờ, cũng không bị ngăn cản và mọi hình thức tấn công đều sẽ phải nhận phản ứng thích đáng, kiên quyết và hiệu quả”, ông nhấn mạnh. Bộ trưởng Quốc phòng Iran khẳng định, nước này sẽ không khuất phục trước sức ép và không phụ thuộc vào ý chí của bên khác trong quá trình phát triển khoa học, công nghệ.

Căng thẳng tại Trung Đông vẫn ở mức cao kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2, khiến Tehran đáp trả trên khắp khu vực. Dù các bên đã có những nỗ lực ngoại giao và ký biên bản ghi nhớ hồi tháng 6, bất đồng về các biện pháp bảo đảm an ninh và hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết.