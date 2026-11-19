Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng. Ảnh: AA/TTXVN phát

Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông có ý định giải quyết tình trạng đối đầu với Iran trong tương lai gần.

Trả lời câu hỏi của Fox News rằng liệu ông có ý định duy trì lực lượng quân đội Mỹ tại khu vực cho đến khi đạt được một thỏa thuận hay không, Tổng thống Trump nói: “Đúng vậy, tôi sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề này. Đúng vậy, sẽ sớm thôi. Ý tôi là, bằng cách này hay cách khác, chúng tôi sẽ giải quyết dứt điểm. Họ muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng chúng tôi cần một thỏa thuận lâu dài”.

Trước đó vào ngày 17/11, Tổng thống Trump cho biết Washington đang xem xét nghiêm túc khả năng Iran lên kế hoạch tấn công thủ đô Washington bằng một loại "bom bẩn", sau khi được hỏi về bản tin của CNN dẫn các đánh giá tình báo Mỹ.

Ông Trump gật đầu khi một phóng viên hỏi liệu Iran có đang lên kế hoạch kích nổ một quả "bom bẩn" tại thủ đô Mỹ hay không.

Phát biểu với các phóng viên trong một buổi chụp ảnh tại Manila, Philippines, ông Trump nói: "Chúng tôi đang xem xét vấn đề này".

Khi được hỏi liệu có mối đe dọa tấn công sắp xảy ra hay không, ông Trump cảnh báo: "Nếu có, họ sẽ phải trả một cái giá mà chưa quốc gia nào từng phải trả".

Đài CNN ngày 16/11 dẫn bảy quan chức Mỹ giấu tên cho biết Iran có thể đang xây dựng các phương án nhằm vào một số quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump tại Washington bằng “bom bẩn” hoặc vũ khí hóa học.

Tuy nhiên, các nguồn tin của CNN cho biết những phương án được đề cập chưa phải dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công sắp xảy ra.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ những cáo buộc trên, cho rằng đây là thông tin vô căn cứ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng cho biết ông không nhận thấy mối đe dọa tấn công sắp xảy ra đối với Washington, dù các cơ quan chức năng Mỹ vẫn tiếp tục theo dõi tình hình.