Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/10 tuyên bố treo phần thưởng trị giá 1 triệu USD cho bất kỳ ai báo cáo về tình trạng gian lận trong các cuộc bầu cử trước đây hoặc trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump treo thưởng 1 triệu USD cho thông tin về gian lận bầu cử.

"Bất kỳ ai tố giác hiện tượng gian lận trong các cuộc bầu cử trước đây, hoặc cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới, sẽ được thưởng 1 triệu USD sau khi những kẻ gian lận bị bắt giữ và kết án”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Hiện chưa rõ Tổng thống Trump dùng nguồn tiền nào cho phần thưởng trên. Nhà Trắng không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết bổ sung nào về tuyên bố này của ông Trump.

Ông Trump liên tục đưa ra những tuyên bố vô căn cứ rằng có hành vi gian lận diện rộng trong các cuộc bầu cử trước đây tại Mỹ, trong đó có cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 khi ông thất bại trước ứng viên Dân chủ Joe Biden.

Chủ nhân Nhà Trắng đã và đang thúc đẩy dự luật cải cách bầu cử mang tên “Dự luật Cứu nước Mỹ”. Đây là dự luật mà ông cho rằng sẽ hạn chế tình trạng gian lận bầu cử. Dự luật này yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân của cử tri tại hòm phiếu và bằng chứng về quốc tịch để đăng ký cử tri.

Hạ viện Mỹ đã thông qua biện pháp này vào đầu năm nay, nhưng dự luật đã thất bại tại Thượng viện nhiều lần.

Tuần trước, ông Trump đã công bố một chương trình tố giác gian lận riêng biệt. Theo đó, những người tố giác và chứng minh thành công các vụ gian lận sẽ được thưởng 1% hoa hồng trên tổng số tiền mà chính phủ thu hồi được.

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ là người đưa ra quyết định liệu người tố giác có nhận được phần thưởng tài chính hay không.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị tổ chức bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tuần tới. Cử tri sẽ quyết định đảng nào kiểm soát Quốc hội giữa lúc những tranh cãi chính trị về tính toàn vẹn của bầu cử gia tăng.