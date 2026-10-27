Tổng thống Mỹ Donald Trump treo thưởng 1 triệu USD cho người tố giác gian lận bầu cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự cuộc vận động tranh cử của đảng Cộng hòa tại bang Kansas ngày 19/10/2026. (Ảnh: AFP/Getty Images/Kent Nishimura)

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: “Bất kỳ ai báo tin về gian lận cử tri trong các cuộc bầu cử trước đây hoặc cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 sắp tới sẽ được trả 1 triệu USD khi những người gây ra gian lận bị bắt giữ và kết án!”.

Tuyên bố được đưa ra trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra ngày 3/11. Tuy nhiên, Tổng thống không cung cấp thông tin chi tiết về cách thức tài trợ hoặc quản lý khoản tiền thưởng này.

Đây là cam kết mới nhất trong loạt cam kết của ông Trump nhằm vận động cử tri bầu cho các ứng viên Cộng hòa. Trước đó, ông đề xuất phát 5.000 USD cho mỗi người trưởng thành ở Mỹ nếu đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội. Đề xuất này có thể tiêu tốn hơn 1.000 tỷ USD và cần được Quốc hội thông qua.

Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã nộp đơn kiện nhằm ngăn bang Alaska công nhận kết quả bầu cử Thượng viện nếu Thượng nghị sĩ đương nhiệm của đảng Cộng hòa Dan Sullivan thất bại, với lý do cử tri có thể nhầm lẫn bởi một ứng viên khác trùng tên. Ông Trump thừa nhận chính ông chỉ đạo nộp đơn kiện, dù Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche phủ nhận việc tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử.

Theo kết quả thăm dò dư luận, các ứng viên đảng Dân chủ hiện đang chiếm ưu thế trước đối thủ Cộng hòa khi chỉ còn 7 ngày nữa là đến bầu cử giữa kỳ. Nếu đảng Dân chủ giành thắng lợi, kết quả này có thể làm đóng băng các chương trình nghị sự mà Tổng thống Trump theo đuổi, đồng thời khiến chính quyền của ông phải đối mặt hàng loạt cuộc điều tra từ Quốc hội trong hai năm cuối nhiệm kỳ.