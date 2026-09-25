Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức quốc yến chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện.

Phát biểu tại quốc yến, Tổng thống Donald Trump tiếp tục dành những lời tích cực cho quan hệ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Chủ tịch Tập Cận Bình và tôi đều hiểu rằng chúng tôi đại diện cho những hệ thống khác nhau, nhưng mối quan hệ giữa nhân dân hai nước vẫn bền chặt và quan hệ giữa chúng tôi chưa bao giờ tốt đẹp hơn thế”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cho rằng hai bên có thể tiếp tục xây dựng mối quan hệ góp phần thúc đẩy thịnh vượng và an ninh cho các thế hệ tương lai.

Trong lời đáp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề cập mục tiêu phát triển của hai nước.

“Tổng thống Trump cam kết đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại, còn Trung Quốc quyết tâm thực hiện công cuộc phục hưng vĩ đại dân tộc”, ông Tập Cận Bình nói và cho rằng hai mục tiêu này đều có tính tham vọng và “hoàn toàn có thể hỗ trợ lẫn nhau”.

Trước quốc yến, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm, trong đó đề cập một số vấn đề như Đài Loan, thương mại và trí tuệ nhân tạo (AI).

Quốc yến tại Nhà Trắng có sự tham dự của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ lớn của Mỹ, trong đó có nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai, Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman, Chủ tịch OpenAI Greg Brockman và Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Dell Technologies Michael Dell.

Theo nguồn tin, thành phần khách mời có nhiều điểm tương đồng với chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump hồi tháng 5. Khi đó, một số lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ Mỹ cũng tham dự quốc yến do Chủ tịch Tập Cận Bình tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

Tuy nhiên, danh sách khách mời dự quốc yến tại Washington lần này không có lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc.

Hãng AP cho biết các nhà tổ chức của Mỹ và Trung Quốc từng thảo luận về khả năng mời đại diện một số doanh nghiệp nổi bật của Trung Quốc. Tuy nhiên, một trong những trở ngại là phía Mỹ chậm đề xuất các quy trình cũng như vai trò của các lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc trong chuyến thăm.

Theo nguồn tin, mặc dù có sự tham dự của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn, không có nhiều thỏa thuận quan trọng được công bố tại sự kiện.

Theo DW