Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Trung Quốc và một quốc gia Đông Nam Á

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (trái) chụp ảnh cùng người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào tháng 7/2025. (Nguồn: Getty Images)

Báo New York Post đưa tin, theo kế hoạch, ông Trump sẽ tham dự hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Manila, Philippines ngày 16/11, trước khi đến Thâm Quyến (Trung Quốc), dự hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) từ ngày 17-19/11.

Một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã nhiều lần mời ông Trump thăm nước này. Chuyến công du chính thức gần nhất của ông Trump tới Philippines diễn ra vào năm 2017 khi ông tham dự hội nghị cấp cao ASEAN. Năm ngoái, Tổng thống Mỹ đã tham dự hội nghị cấp cao ASEAN tại Kuala Lumpur, Malaysia và hội nghị APEC tại Gyeongju, Hàn Quốc.

Theo một quan chức Nhà Trắng, chuyến công du nhằm tái khẳng định cam kết của Washington đối với các đối tác Đông Nam Á, đồng thời thúc đẩy các mục tiêu kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ.

Tại Trung Quốc, Tổng thống Trump dự kiến gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại Bắc Kinh hồi tháng 5 và tại Nhà Trắng hồi tháng 9. Cuộc gặp tháng 9 đánh dấu lần đầu tiên ông Tập đến Nhà Trắng kể từ năm 2015.

Trong cuộc gặp gần đây, hai bên công bố một số sáng kiến hợp tác ngoại giao, trong đó có cơ chế cảnh báo liên quan trí tuệ nhân tạo (AI), cùng đề xuất của ông Tập Cận Bình về việc tạo cơ hội cho 100.000 thanh niên Mỹ tham gia các chương trình trao đổi giáo dục tại Trung Quốc. Washington và Bắc Kinh cũng gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đến ngày 10/1/2027, tạo thêm thời gian đàm phán các bất đồng kinh tế và thương mại.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến tiếp tục gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) ở Miami (Mỹ) vào tháng 12. Nếu các cuộc gặp diễn ra theo kế hoạch, đây sẽ là lần gặp trực tiếp thứ tư giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình trong năm nay.

Mặc dù hai bên đang thúc đẩy đối thoại nhằm ổn định quan hệ song phương, nhiều bất đồng vẫn chưa được giải quyết, đặc biệt liên quan vấn đề Đài Loan (Trung Quốc), kiểm soát xuất khẩu công nghệ và nguồn cung đất hiếm. Mỹ tiếp tục duy trì các biện pháp hạn chế xuất khẩu vi mạch điện tử và công nghệ thiết yếu sang Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh sử dụng vị thế chi phối nguồn cung đất hiếm như một đòn bẩy trong đàm phán thương mại.