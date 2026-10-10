Tổng thống Mỹ Donald Trump: Nga sẽ cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel cho thế giới

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 9/10, ông Trump cho biết đã đạt thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị Alaska 2025. Ảnh: Wikipedia

Theo ông Trump, Nga sẽ lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel, tiếp đó là 500.000 tấn trong tháng 11, một triệu tấn ngay sau đó và thêm 3 triệu tấn trong thời gian ngắn tiếp theo. Bộ Tài chính Mỹ đã cấp giấy phép tạm thời cho phép dầu diesel Nga tiếp cận thị trường toàn cầu đến hết tháng 4/2027.

Thỏa thuận được công bố khi ông Trump chịu sức ép trong nước do giá nhiên liệu tăng cao, chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ. Động thái này cũng đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong chính sách của Washington đối với Moscow, sau nhiều năm áp đặt trừng phạt nhằm hạn chế nguồn thu của Nga kể từ khi nước này mở chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine năm 2022.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Kirill Dmitriev cho rằng “sự hợp tác giữa Nga và Mỹ về dầu diesel và năng lượng sẽ mang lại lợi ích cho thế giới”. Phó thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, Moscow sẵn sàng tăng nguồn cung cho Mỹ và các nước khác từ tháng 10, đồng thời dự kiến đẩy mạnh xuất khẩu trong tháng 11 và 12 khi các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau bảo dưỡng.

Điện Kremlin cho hay trong cuộc điện đàm, hai lãnh đạo cũng dành “sự quan tâm đáng kể đến triển vọng giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine”, đồng thời thảo luận về tình hình Iran và quan hệ song phương.

Thông báo của ông Trump được đưa ra khi quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu đang đàm phán tại Miami nhằm tìm cách chấm dứt xung đột. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết các bên đã có những cuộc thảo luận mang tính xây dựng và nhất trí tiếp tục nỗ lực ngoại giao.