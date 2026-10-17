Tổng thống Mỹ Donald Trump miễn trừ các biện pháp trừng phạt Nga

Theo nội dung sắc lệnh, Tổng thống Trump cho biết đã đệ trình lên Quốc hội chứng nhận rằng việc miễn trừ các biện pháp trừng phạt vào thời điểm hiện tại là “vì lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ”. Đạo luật được Quốc hội Mỹ thông qua và Tổng thống ký ban hành trước đó trao cho Nhà Trắng quyền tạm hoãn hoặc bãi bỏ việc thực thi một số biện pháp trừng phạt nếu đáp ứng điều kiện chứng nhận này. Các quy định dự kiến có hiệu lực từ ngày 18/10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters).

Đạo luật Graham được xây dựng nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Điện Kremlin, thông qua các biện pháp thuế quan và kiểm soát tài chính mạnh tay. Theo đó, đạo luật đề xuất áp thuế lên tới 100% đối với hàng hóa từ các quốc gia nhập khẩu năng lượng của Nga, thuế lên tới 500% đối với hàng hóa Nga nhập khẩu vào Mỹ, đồng thời tăng cường kiểm soát hệ thống ngân hàng và mạng lưới tàu vận tải dầu thường được gọi là “hạm đội ngầm” của Nga.

Đáng chú ý, sắc lệnh miễn trừ không quy định thời hạn kết thúc cụ thể. Chính quyền Mỹ vẫn có thể khôi phục việc thực thi các biện pháp liên quan khi cần thiết, đồng thời tiếp tục giám sát hoạt động mua dầu khí Nga và những hành vi né tránh trừng phạt. Những lệnh trừng phạt Nga đã có hiệu lực trước đó cũng không tự động bị bãi bỏ theo sắc lệnh này.

Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Trump đạt được thỏa thuận với Moscow về việc cho phép Mỹ và thị trường toàn cầu tiếp tục nhập khẩu các sản phẩm dầu diesel từ Nga. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Mỹ tăng cao do những tác động từ chiến sự Iran và cuộc khủng hoảng nguồn cung năng lượng toàn cầu. Áp lực ổn định giá nhiên liệu cũng gia tăng khi cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ đang đến gần.

Tuy nhiên, quyết định miễn trừ trừng phạt đã vấp phải sự phản đối từ nhiều nghị sĩ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa. Một nhóm nghị sĩ đã gửi thư phản đối, cảnh báo rằng việc nới lỏng các biện pháp hạn chế có thể giúp Điện Kremlin tiếp tục thu nguồn lợi lớn từ xuất khẩu năng lượng, đồng thời làm suy yếu mục tiêu gây sức ép kinh tế đối với Nga mà Đạo luật Graham hướng tới.

Diễn biến này cho thấy chính quyền Tổng thống Trump đang phải cân nhắc giữa mục tiêu duy trì sức ép đối với Moscow và yêu cầu bảo đảm nguồn cung, kiềm chế giá năng lượng trong nước. Việc miễn trừ các biện pháp trừng phạt theo Đạo luật Graham có thể tạo thêm dư địa điều hành cho Nhà Trắng, nhưng cũng làm gia tăng tranh luận về hiệu quả và tính nhất quán trong chính sách của Mỹ đối với Nga.