Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (ngoài cùng bên phải) đón Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Thâm Quyến tại sân bay ngày 18/11. (Nguồn: Getty Images)

Bài phỏng vấn được công bố trước cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 ngày 19/11.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump khẳng định, Mỹ đã đánh bại hải quân, không quân và hệ thống phòng không của Iran. Theo ông, năng lực tên lửa của Tehran hiện chỉ còn khoảng 12-13% so với trước đây và Iran đang muốn đạt được thỏa thuận.

Ông Trump nhấn mạnh, Washington không cần đề nghị Bắc Kinh hay Moscow hỗ trợ. Ông cũng tuyên bố Mỹ đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, đồng thời cho biết Trung Quốc và Nga đã có thái độ tốt với Mỹ và không triển khai tàu chiến tham gia xung đột.

Về khả năng đàm phán với Tehran, Tổng thống Mỹ cho hay, Washington muốn đạt được một thỏa thuận có thể duy trì lâu dài và khẳng định Mỹ sẽ sớm chấm dứt xung đột, bằng cách này hay cách khác.

Lý giải việc gặp thượng đỉnh ba bên với hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga, ông Trump cho rằng, hai nước này có quan hệ hợp tác chặt chẽ, đồng thời cho rằng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã khiến Bắc Kinh và Moscow xích lại gần nhau do vấn đề năng lượng. Theo ông Trump, Trung Quốc có nhu cầu năng lượng lớn, trong khi Nga có nguồn cung dồi dào.

Khi được hỏi về thông tin Iran có âm mưu chế tạo bom bẩn tại thủ đô Washington, dù Tehran đã bác bỏ, ông Trump cho biết có dấu hiệu cho thấy nước Cộng hòa Hồi giáo đang tìm hiểu về khí độc, vũ khí sinh học và một số loại vũ khí khác. Ông cảnh báo Mỹ sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu xảy ra một vụ tấn công như vậy.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump còn đề cập vụ việc của ông Jensen Huang, cựu Giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ Nvidia. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, tình cảnh của ông Huang là “bi kịch”, song cho biết, ông không thảo luận về nhân vật này trong cuộc trao đổi với Chủ tịch Tập Cận Bình. Tổng thống Mỹ đánh giá ông Huang là người tài năng, đi trước thời đại khoảng 10 năm và nhấn mạnh Mỹ cần bảo vệ những nhà sáng tạo xuất sắc.