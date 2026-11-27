Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "Trong các cuộc trò chuyện tại Trung Quốc với Tổng thống Nga Vladimir Putin, tôi đã dành nhiều thời gian để nói về việc tôi muốn thấy Tổng thống Putin thu hẹp các hành động quân sự, với hy vọng một thỏa thuận có thể đạt được giữa Nga và Ukraine, và đạt được một cách nhanh chóng."

Mặc dù ông Trump thường xuyên kêu gọi chấm dứt xung đột tại Ukraine thông qua đàm phán, tuy nhiên, ông Trump không nêu rõ cụ thể những hành động nào mà ông yêu cầu phía Nga thu hẹp.

Tổng thống Mỹ-Nga trong cuộc gặp bên lề Hội nghị APEC ở Trung Quốc. Ảnh Reuters

Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin diễn ra vào tuần trước tại Thâm Quyến (Trung Quốc), bên lề hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Đây là một phần trong nỗ lực ngoại giao của chính quyền Mỹ nhằm giải quyết cuộc chiến Ukraine cũng như các vấn đề an ninh rộng lớn hơn. Trong khuôn khổ chuyến đi, ông Trump cũng đã tham gia hội nghị thượng đỉnh ba bên cùng Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chính quyền Tổng thống Trump lập luận rằng việc đối thoại trực tiếp với cả hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng toàn cầu.