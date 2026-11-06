Tổng thống Mỹ Donald Trump họp với các cố vấn an ninh hàng đầu về Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AA/TTXVN phát)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/11 đã họp với các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu để thảo luận những bước đi tiếp theo đối với Iran, trong bối cảnh Mỹ cân nhắc khả năng nối lại các cuộc tấn công quân sự sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Cuộc họp diễn ra khi Mỹ tiếp tục tăng cường sức ép quân sự và kinh tế đối với Tehran, trong khi các bên trung gian đang thúc đẩy một thỏa thuận nhằm ngăn xung đột tái bùng phát.

Theo trang tin Axios, đây là cuộc họp đầu tiên của ông Trump với nhóm cố vấn an ninh hàng đầu về Iran kể từ sau cuộc bầu cử.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết Washington sẽ sớm quyết định có tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm bảo đảm chương trình hạt nhân Iran bị vô hiệu hóa hoàn toàn hay không.

Theo các quan chức Mỹ, chính quyền đang cân nhắc ba phương án gồm tiến hành không kích mới, tiếp tục siết chặt sức ép kinh tế hoặc đạt thỏa thuận ngoại giao với Iran.

Một dấu hiệu đáng chú ý về khả năng Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực là việc điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới Trung Đông.

Theo một quan chức Mỹ, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và nhóm tàu hộ tống sẽ dừng tại Singapore trong vài ngày kể từ 6/11, trước khi tới khu vực phụ trách của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vào giữa tháng này.

CENTCOM cũng đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn, dù chưa nhận được chỉ thị mới từ Washington.

Trong khi đó, Iran cũng phát đi những thông điệp cứng rắn nhưng vẫn để ngỏ kênh ngoại giao. Ngày 5/11, một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran đã chuyển cho Washington đề xuất về vấn đề hạt nhân thông qua Qatar.

Mỹ được cho là đang xem xét đề xuất này, song Iran chỉ đồng ý thảo luận sau khi Washington đáp ứng 7 điều kiện của nước này.

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei nhấn mạnh Tehran sẽ không đàm phán cũng như không mở lại eo biển Hormuz nếu các yêu cầu chưa được thực hiện.

Các nước trung gian, đặc biệt là Qatar, đang thúc đẩy một khuôn khổ thỏa thuận từng bước nhằm khôi phục lòng tin.

Theo các nguồn tin khu vực, phương án đang được thảo luận gồm việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân và giải phóng một phần tài sản Iran, đổi lại Tehran mời Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cử thanh sát viên tới các cơ sở hạt nhân bị không kích. Tiếp đó, eo biển Hormuz sẽ được mở lại và hai bên nối lại đàm phán về lượng urani làm giàu ở mức cao của Iran.

Song song với các nỗ lực trên, Mỹ tiếp tục siết chặt mạng lưới cung ứng vũ khí cho Iran. Trước đó, ngày 4/11, Bộ Ngoại giao Mỹ áp đặt trừng phạt đối với 2 cá nhân và một thực thể tại Belarus, Nga và Nigeria bị cáo buộc hỗ trợ Tehran tìm mua các hệ thống phòng không vác vai (MANPADS).

Về phía Iran, Lãnh đạo tối cao Mojtaba Khamenei cảnh báo Mỹ và Israel đang đẩy mạnh chiến tranh tâm lý và chiến tranh hỗn hợp nhằm làm suy yếu lòng tin, gây chia rẽ xã hội Iran sau những thất bại quân sự. Ông kêu gọi người dân duy trì đoàn kết và cảnh giác trước sức ép bên ngoài./.