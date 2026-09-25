Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì tiệc tối cấp nhà nước đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng dàn lãnh đạo công nghệ

Đây là sự kiện trọng tâm trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài từ ngày 23/9 đến 25/9 của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Washington, đánh dấu chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông sau hơn một thập kỷ kể từ năm 2015.

Buổi tiệc quy tụ đông đảo các quan chức cấp cao chính phủ Mỹ cùng dàn lãnh đạo nổi tiếng từ giới tài chính Wall Street và các tập đoàn công nghệ hàng đầu, nhấn mạnh sự chú trọng đặc biệt của chính quyền Mỹ đối với các vấn đề thương mại, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ bán dẫn trong quan hệ song phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump chủ trì tiệc tối cấp nhà nước tại Phòng Đông của Nhà Trắng để chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện. ﻿Ảnh chụp màn hình.

Điểm đặc biệt thu hút sự chú ý tại tiệc tối là sự hiện diện đông đủ của dàn lãnh đạo công nghệ quy mô lớn từ Thung lũng Silicon. Danh sách khách mời có sự tham dự của Elon Musk của Tesla, Tim Cook của Apple, Jensen Huang của Nvidia, Sam Altman của OpenAI, Mark Zuckerberg của Meta, Sundar Pichai của Alphabet, Jeff Bezos của Amazon, Michael Dell của Dell, Lisa Su của AMD, Cristiano Amon của Qualcomm và Eric Yuan của Zoom.

Tổng thống Donald Trump hào hứng chia sẻ “ai cũng muốn có mặt” tại sự kiện, đồng thời nhấn mạnh danh sách khách mời quy tụ đông đảo giới tinh hoa công nghệ, tài chính – ngân hàng cùng nhiều lĩnh vực then chốt khác.

Đáng chú ý, tại bàn tiệc danh dự, hai nhà lãnh đạo Mỹ – Trung ngồi chung bàn với loạt nhân vật quyền lực hàng đầu ngành bán dẫn và công nghệ toàn cầu gồm Jensen Huang, Tim Cook, Elon Musk và Lisa Su.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu và nâng ly cùng khách mời tại bữa tiệc. Video: X/EricLDaugh

Phát biểu khai mạc tiệc chiêu đãi, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với nhà lãnh đạo Trung Quốc: “Chủ tịch Tập và tôi đều thấu hiểu rằng chúng tôi đại diện cho hai thể chế khác nhau, song mối liên kết giữa nhân dân hai nước vẫn luôn bền chặt”. Người đứng đầu Nhà Trắng đồng thời khẳng định đôi bên “chưa bao giờ hòa hợp hơn thế”.

Nhắc lại chiều dài lịch sử giao thương giữa hai quốc gia, nhà lãnh đạo Mỹ nâng ly chúc “nhân dân hai nước cùng hướng tới một tương lai hòa hợp, hòa bình và thịnh vượng”.

Đáp lời, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết hai nhà lãnh đạo đã "đạt được sự đồng thuận chung về nhiều vấn đề" trong các cuộc thảo luận trước đó. Ông kêu gọi hai cường quốc cần "hành động như những quốc gia lớn có trách nhiệm" và tìm kiếm phương thức mới để cùng tồn tại hòa bình.

Mượn hình tượng dòng chảy lịch sử, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu: “Như một dòng sông không bao giờ ngừng chảy, lịch sử chưa từng đứng yên. Tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước là một sự nghiệp cao quý và giàu triển vọng. Chúng ta hãy chung tay tiến bước, cùng vun đắp những đóa hoa hữu nghị Trung – Mỹ và viết nên trang sử mới trong quan hệ giữa hai quốc gia”.

Không gian sang trọng của bữa tiệc. Video: X/EricTrump

Để thể hiện lòng hiếu khách, Tổng thống Donald Trump đã trao tặng Chủ tịch Tập Cận Bình một bức tượng đại bàng đầu hói do một nghệ sĩ Mỹ chế tác thủ công, gọi đây là "biểu tượng quốc gia của Mỹ và là hiện thân của tinh thần tự do và bay cao của Mỹ".

Ông Trump cũng dành tặng cho các khách mời một sự bất ngờ khi mời họ tham quan công trường xây dựng phòng vũ hội trị giá 400 triệu USD của Nhà Trắng và phát biểu rằng "tôn vinh quý vị, quý vị sẽ là những người đầu tiên bước chân lên đó".

Bữa tiệc do Đệ nhất phu nhân Melania Trump đích thân chuẩn bị được trang trí chủ đạo bằng màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn trong văn hóa Trung Quốc.

Thực đơn kết hợp ẩm thực Mỹ và nét chấm phá Á Đông, mở đầu bằng món súp bí vàng velouté kèm nấm rừng fricassee, thịt lợn muối pancetta giòn và dầu hành lá, thưởng thức cùng rượu sủi bọt Schramsberg Blanc De Noirs từ California – loại rượu gợi nhớ đến ly rượu mừng hòa bình lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Richard Nixon và Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai vào năm 1972. Món chính là cá chẽm áp chảo phủ vừng dùng kèm cải thìa, cà tím nướng và sốt thảo mộc; kết thúc bằng món tráng miệng crémeux vani và kem mật ong Nhà Trắng.