Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm ba hãng tin lớn vào Nhà Trắng

Ông Trump đã đưa ra thông báo trong một bài đăng trên Truth Social, nói rằng lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức. “Tôi tự hào tuyên bố rằng, kể từ bây giờ, tôi cấm các kênh truyền thông đưa tin giả CNN, MSNOW và Politico khỏi Nhà Trắng vì liên tục đưa tin giả!”, ông Trump viết.

Ông Trump cũng nhắm vào MS NOW, kênh truyền hình mới đây đã đổi tên từ MSNBC. Ông tuyên bố mạng lưới này đổi tên vì "thiếu người xem và uy tín".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Ông cũng cáo buộc Politico nhận được khoản tiền "bất hợp pháp và lố bịch 8 triệu đô la Mỹ" trực tiếp từ chính quyền Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden. Ông Trump mô tả khoản thanh toán này là "tham nhũng".

Ông Trump nói rằng, các tổ chức truyền thông không nên được phép liên tục đăng tải những thông tin mà ông cho là sai sự thật về chính quyền của mình.

Ông viết: “Các phương tiện truyền thông không nên được phép liên tục viết hoặc đưa tin bịa đặt và dối trá khi đưa tin về Tổng thống Hoa Kỳ, chính quyền Trump, hoặc nước Mỹ”.

Ông cảnh báo rằng hành động này có thể mở rộng sang các tổ chức truyền thông khác, và nói thêm: "Các phương tiện truyền thông đưa tin giả khác sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng".

Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích các đài truyền hình vì "đưa tin sai" về ông hoặc chính quyền của ông, thậm chí từng kêu gọi Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) có hành động siết chặt một số tổ chức truyền thông.

Năm ngoái, ông Trump cũng cấm Associated Press tham gia nhóm phóng viên thường trực của Nhà Trắng sau khi hãng tin này không sử dụng tên "Vịnh Mỹ" mà ông đã tuyên bố thay đổi để chỉ Vịnh Mexico.