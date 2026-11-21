Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo. Ảnh Reuters

Theo hãng tin Al Jazeera, phát biểu trước các phóng viên tại phòng họp báo Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã ca ngợi chuyến công du gần đây tới Trung Quốc và cuộc gặp thượng đỉnh ba bên đầu tiên trong lịch sử giữa lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Khi được hỏi về việc ông từng gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là "bạn" trong hội nghị thượng đỉnh hồi đầu tuần cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng như liệu nhà lãnh đạo Nga có phải là bạn của nước Mỹ hay không, ông Trump trả lời: "Tôi không thể nói thay cho nước Mỹ". Tuy nhiên, ông khẳng định cá nhân mình có mối quan hệ "rất tốt đẹp" với ông Putin, nhắc lại việc nhà lãnh đạo Nga đã tỏ ra "rất tử tế" trong suốt cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.

Đề cập đến năng lực vũ khí hạt nhân của Nga, Tổng thống Trump nhận định mối quan hệ tốt đẹp này "mang lại cho chúng ta thêm rất nhiều sức mạnh". Ông cũng đánh giá cao bầu không khí tại cuộc gặp với ông Tập Cận Bình và ông Putin, gọi đây là "một trong những hội nghị thượng đỉnh quốc tế trọng đại nhất trong nhiều năm qua" với "nguồn năng lượng tuyệt vời" giữa các cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới.

"Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với ông Putin. Đó là một điều rất tốt. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập. Đó là điều tốt, và đất nước chúng ta an toàn nhờ điều đó", ông Trump nhấn mạnh. Dù không có thỏa thuận lớn nào được công bố ngay sau thượng đỉnh, ông Trump cho biết các nhà lãnh đạo đã nhất trí sẽ tổ chức các cuộc thảo luận trong tương lai về vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời ca ngợi điều mà ông gọi là "thỏa thuận hòa bình ba bên đầu tiên thuộc loại hình này".

Cũng trong cuộc họp báo kéo dài với sự hiện diện của Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và tân Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller, ông Trump đã đưa ra những bình luận cứng rắn về Iran.

Tổng thống Mỹ cáo buộc Tehran thiếu thiện chí đàm phán để chấm dứt cuộc chiến sắp bước sang tháng thứ 10. "Họ muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng họ không muốn một thỏa thuận mà tôi có thể chấp nhận. Chúng tôi muốn một thỏa thuận thực sự, không phải thỏa thuận giả tạo", ông Trump nói.

Liên quan đến thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua, ông Trump bác bỏ thông tin cho rằng ông không hài lòng với Phó Tổng thống JD Vance - người trước đó nhận định cuộc chiến với Iran là nguyên nhân dẫn đến kết quả bầu cử bất lợi. Ông Trump khẳng định những người làm việc cho ông "có quyền nêu quan điểm riêng", dù lưu ý thêm rằng nếu được hỏi có lặp lại quyết định về Iran hay không, câu trả lời của ông chắc chắn là "có".

Về phần mình, khi được báo giới hỏi về thất bại của đảng Cộng hòa, Phó Tổng thống JD Vance bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với người đứng đầu Nhà Trắng: "Tôi nghĩ Tổng thống là người đưa ra quyết định. Và Tổng thống đã nói ông ấy sẽ làm lại điều đó. Mục tiêu và công việc của tôi là hỗ trợ Tổng thống Mỹ".

Một nội dung đáng chú ý khác được Tổng thống Trump đề cập là chính sách đối với lĩnh vực công nghệ. Ông cảnh báo các công ty công nghệ Mỹ không được xây dựng các trung tâm dữ liệu AI mới ở nước ngoài, nếu không sẽ phải đối mặt với "mức thuế khổng lồ".