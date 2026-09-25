Tổng thống Mỹ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Căn cứ liên hợp Andrews, bang Maryland (Mỹ) ngày 23-9. Ảnh: THX

Mỹ tổ chức nghi lễ đón tiếp trọng thể với thảm đỏ dài khoảng 30 m, đội danh dự 21 người, nghi thức trình quốc kỳ và cử quốc ca hai nước. Hai máy bay ném bom B-1 cũng thực hiện màn bay qua chào mừng, trong tiếng đại bác. Việc Tổng thống Mỹ trực tiếp đón một nhà lãnh đạo nước ngoài tại Căn cứ Andrews được đánh giá là nghi thức hiếm thấy. Lần gần nhất một tổng thống Mỹ thực hiện việc này là năm 2015, khi Tổng thống Barack Obama đón Giáo hoàng Francis.

Ngay trong ngày ông Tập đến Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo Washington và Bắc Kinh đã nhất trí gia hạn thêm 2 tháng thỏa thuận đình chiến thương mại, vốn dự kiến hết hiệu lực ngày 10-11, đến ngày 10-1-2027. Theo ông Bessent, việc gia hạn nhằm tạo thêm thời gian để hai bên tiếp tục thảo luận về các vấn đề kinh tế tại những cuộc gặp dự kiến diễn ra ở Trung Quốc vào tháng 11 và Florida vào tháng 12.

Thỏa thuận đình chiến thương mại được đưa ra sau các cuộc đàm phán Mỹ - Trung nhằm hạ nhiệt căng thẳng thuế quan. Hai bên đã nhất trí giảm một số mức thuế trả đũa và gia hạn một số trường hợp miễn trừ thuế quan. Washington và Bắc Kinh cũng đang thảo luận khả năng giảm thuế đối với một số nhóm hàng hóa không nhạy cảm.

Phát biểu bằng văn bản sau khi đến Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng năm 2026 là năm then chốt đối với sự phát triển của Trung Quốc và Mỹ. Ông nhấn mạnh hai nước cần hướng tới mục tiêu chung, thúc đẩy quan hệ ổn định với hợp tác là chủ đạo, cạnh tranh có chừng mực, kiểm soát khác biệt và cam kết vì hòa bình. "Trung Quốc và Mỹ cần phải là đối tác, chứ không phải đối thủ của nhau", ông Tập nói. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhắc lại cuộc gặp với Tổng thống Trump trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 5, khi hai bên nhất trí định hình quan hệ Trung - Mỹ mang tính xây dựng và ổn định về chiến lược, qua đó tạo định hướng cho quan hệ song phương trong tương lai.

Theo kế hoạch, ngày 24-9, ông Trump sẽ chính thức đón ông Tập tại Nhà Trắng và tổ chức tiệc chiêu đãi cấp nhà nước. Hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận các vấn đề thương mại, công nghệ, đất hiếm, chuỗi cung ứng và trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh hai nước vừa cạnh tranh vừa tìm cách duy trì ổn định quan hệ.

Ngày 25-9, ông Tập và Phu nhân dự kiến trở lại Nhà Trắng dùng trà riêng với Tổng thống Trump và Phu nhân, trước khi cùng tham quan Cơ quan Lưu trữ quốc gia Mỹ. Chủ tịch Trung Quốc dự kiến rời Mỹ vào cuối ngày 25-9.