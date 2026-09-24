Tổng thống Mỹ đích thân đến sân bay đón Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình nói hai nước nên 'xích lại gần nhau'

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đệ nhất phu nhân Melania Trump đích thân đến sân bay đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên. (Nguồn: The New York Times)

Theo báo The Guardian, khác với thông lệ đón các nhà lãnh đạo nước ngoài tại Nhà Trắng, ông Trump trực tiếp có mặt tại Căn cứ Andrews để chào đón ông Tập Cận Bình.

Tại lễ đón, hai nhà lãnh đạo đứng trên thảm đỏ, phía sau là quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc. Ban nhạc Không quân Mỹ trình diễn quốc ca hai nước và sau đó là màn bắn pháo lễ. Hai máy bay ném bom B-1 cũng bay qua căn cứ trong lúc Tổng thống Trump đón Chủ tịch Tập Cận Bình.

Việc Tổng thống Trump trực tiếp ra Căn cứ Andrews đón ông Tập Cận Bình được xem là một nghi thức đặc biệt dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Washington sau hơn một thập kỷ. Khi trở về Nhà Trắng, ông Trump đề cập việc ra đón ông Tập: “Tôi nghĩ họ rất trân trọng điều đó, những con người tuyệt vời”.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh vẫn tồn tại nhiều bất đồng, song hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận một loạt vấn đề kinh tế, thương mại và công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI) và khoáng sản đất hiếm. Hai bên cũng được cho là sẽ trao đổi về tình hình Iran và Ukraine.

Bắc Kinh muốn Mỹ-Trung là đối tác

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau hơn một thập kỷ. (Nguồn: The New York Times)

Theo hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa xã, sau khi đến Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng, Bắc Kinh và Washington “nên là đối tác chứ không phải đối thủ”. Trong tuyên bố bằng văn bản được Tân Hoa xã dẫn lại, ông Tập Cận Bình cho biết, với những nỗ lực chung, chuyến thăm Mỹ lần này “chắc chắn sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp”.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh, hai nước “nên xích lại gần nhau hơn và cùng nhau xây dựng mối quan hệ ổn định - một mối quan hệ mà hợp tác là nền tảng, cạnh tranh được giữ trong giới hạn thích hợp, khác biệt được quản lý và có thể hướng tới hòa bình”.

Về phần mình, trước lễ đón, Tổng thống Trump cho biết tại Nhà Trắng rằng, cuộc gặp với ông Tập Cận Bình sẽ bao gồm “nhiều thỏa thuận khác nhau” và bày tỏ kỳ vọng hai bên sẽ có “một cuộc gặp rất tốt”.

Trả lời phóng viên khi được hỏi liệu Iran có nằm trong chương trình nghị sự hay không, ông Trump nói: “Tôi sẽ thảo luận về vấn đề đó và nhiều vấn đề khác, nhưng mọi việc đều đang tiến triển, trong đó có vấn đề này”.

Khi được hỏi về hoạt động buôn bán fentanyl từ Trung Quốc, sau khi Giám đốc chống khủng bố của Mỹ gọi đây là hình thức “chiến tranh bằng phương thức khác”, ông Trump cho rằng tình hình “không tốt”, đồng thời nhắc tới các mức thuế và biện pháp trừng phạt khác mà Mỹ đã áp dụng đối với Trung Quốc.

Ông Trump cũng khẳng định Washington và Bắc Kinh “có quan hệ rất tốt”, dù hai bên vẫn áp dụng thuế quan đối với hàng hóa của nhau. Theo Tổng thống Mỹ, mức thuế Washington từng áp dụng đối với hàng hóa Trung Quốc lên tới 145% trước khi được giảm xuống, đồng thời cho rằng mức thuế này đã “gây tổn hại rất lớn” cho Bắc Kinh

Trong khi đó, ông Tập Cận Bình được cho là sẽ đề cập vấn đề Đài Loan (Trung Quốc), một chủ đề mà Washington muốn tránh, đồng thời phản đối các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ của Mỹ.

Tổng thống Trump sẽ chủ trì lễ đón chính thức ông Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 24/9. (Nguồn: EPA)

Theo chương trình nghị sự, ngày 24/9 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump sẽ chủ trì lễ đón chính thức ông Tập Cận Bình tại Nhà Trắng, sau đó hai nhà lãnh đạo tham dự nghi thức duyệt đội danh dự tại Vườn Hồng và tiến hành hội đàm song phương.

Tối cùng ngày, Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ chủ trì quốc yến dành cho Chủ tịch Tập và phu nhân Bành Lệ Viên tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ dự kiến tham dự, trong đó có Jeff Bezos, Elon Musk, Sundar Pichai, Michael Dell, Jensen Huang, Sam Altman, Jane Fraser và Tim Cook.

Hai bên cũng dự kiến gặp lại tại Nhà Trắng ngày 25/9, trước khi Chủ tịch Tập rời Washington.

Trong chuyến thăm, ông Tập Cận Bình dự kiến tới Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ, nơi lưu giữ bản gốc Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp Mỹ.