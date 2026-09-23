Tổng thống Mỹ đề xuất đổi tên AI thành 'siêu trí tuệ'

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, ngày 22-9 (giờ địa phương). Ảnh: XINHUA

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh khái niệm "trí tuệ nhân tạo" không còn phản ánh đúng quy mô và sức mạnh thực sự của công nghệ này. Do đó, ông Donald Trump bày tỏ hy vọng các nước khác cũng sẽ áp dụng tên gọi mới.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố Washington phản đối các nỗ lực thiết lập cơ chế ràng buộc hoặc cơ chế quản lý AI ở cấp độ toàn cầu.

Thừa nhận các công nghệ đột phá đều tiềm ẩn rủi ro, ông Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ tự kiểm soát bằng hạ tầng pháp lý nội địa, trong đó Bộ Tư pháp Mỹ sẽ trực tiếp giám sát để ngăn chặn các nguy cơ an ninh.

Tuyên bố của Washington đi ngược lại lời kêu gọi từ hơn 20 quốc gia, phần lớn ở châu Âu, yêu cầu áp dụng các biện pháp an toàn có tính ràng buộc đối với AI tiên tiến. Những nước này cảnh báo tốc độ phát triển của công nghệ có thể vượt quá khả năng kiểm soát.

Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết nước này sẽ đặt AI vào trọng tâm chương trình Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) năm 2027.

Tổng thống Emmanuel Macron đề xuất xây dựng năng lực AI độc lập với các cường quốc công nghệ hàng đầu, theo đó các nước tập hợp nguồn lực đầu tư để phát triển một mô hình AI mã nguồn mở tiên tiến và chia sẻ rộng rãi.

Trong khi các chính phủ còn có những khác biệt về cách thức quản lý AI, một số doanh nghiệp công nghệ lớn cũng đang kêu gọi tăng cường phối hợp quốc tế về an toàn AI.