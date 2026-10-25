Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng tấn công quân sự hoặc đạt thỏa thuận với Iran

Khi được các phóng viên đặt câu hỏi về khả năng tiến hành cuộc tấn công, Tổng thống Trump cho biết: "Chúng tôi đang cân nhắc thực hiện việc đó, và có thể là vào ngày mai". Tuy nhiên, ông cũng giữ thái độ úp mở về kế hoạch cụ thể khi nhấn mạnh: "Các bạn thực sự nghĩ rằng tôi sẽ tiết lộ nếu tôi định làm điều đó sao?".

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể tấn công Iran nếu không đạt được thoả thuận. Ảnh minh hoạ Reuters.

Bên cạnh các phương án quân sự, Tổng thống Mỹ khẳng định Tehran vẫn có thể tránh được các đòn tấn công nếu tiến tới một thỏa thuận với Washington. Ông lưu ý rằng "họ muốn đạt được thỏa thuận, nhưng vấn đề cốt lõi là, liệu họ có tuân thủ thỏa thuận đó hay không?".

Giải thích về chiến lược của mình, Tổng thống Trump tái khẳng định mục tiêu tối thượng của Mỹ là ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Ông đánh giá rằng một chiến dịch quân sự trước đó của Mỹ với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-2 là chưa đủ để đảm bảo một kết quả lâu dài. "Tôi phải giải quyết vấn đề này một cách triệt để", ông khẳng định. "Đó là lý do duy nhất khiến tôi thực hiện các bước đi này".

Trong bài phát biểu, ông Trump cũng tuyên bố rằng hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz hiện đã tăng lên so với thời điểm trước khi chiến sự nổ ra, dù không cung cấp các số liệu cụ thể để chứng minh.

Hiện tại, người đứng đầu Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, thay vào đó đặt cả hai phương án quân sự và ngoại giao lên bàn đàm phán. "Tôi có thể phải dứt điểm vấn đề này bằng quân sự, hoặc có thể họ sẽ chấp nhận thỏa thuận", Tổng thống Trump tuyên bố. "Tuy chưa chắc chắn, nhưng dù theo cách nào, chúng ta cũng sẽ chiến thắng".

Những diễn biến mới nhất này diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bùng phát từ tháng 2 đã dẫn đến một cuộc xung đột lan rộng hơn tại khu vực Trung Đông. Bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời và các nỗ lực nhằm hoàn tất một hiệp ước hòa bình, cục diện thực tế tại khu vực vẫn đang trong trạng thái bế tắc và chưa được giải quyết triệt để.