Tổng thống Mỹ đặt cược vào dầu diesel “đỏ” miễn thuế

Dầu diesel nhuộm đỏ vốn chủ yếu dành cho máy móc nông nghiệp và các thiết bị hoạt động ngoài đường bộ. Quyết định cho phép mở rộng phạm vi sử dụng loại nhiên liệu này được đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Mỹ tăng cao do tác động từ cuộc xung đột tại Trung Đông.

Tổng thống Trump nêu rõ sắc lệnh trên sẽ "chính thức bãi bỏ yêu cầu chỉ sử dụng ngoài đường bộ và cho phép bất kỳ ai cũng có thể mua dầu diesel nhuộm đỏ miễn thuế vì bất kỳ mục đích nào".

Về cơ bản, dầu diesel nhuộm đỏ có thành phần tương tự dầu diesel thông thường, nhưng được miễn các loại thuế nhiên liệu đường bộ. Tuy nhiên, bản tin của Nhà Trắng công bố cùng sắc lệnh cho thấy biện pháp này có phạm vi hạn chế hơn so với tuyên bố của ông Trump tại cuộc vận động.