Tổng thống Mỹ dành nghi thức trọng thể đón Chủ tịch Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên tới Căn cứ không quân Andrews, bang Maryland, Mỹ, ngày 23/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên tại Căn cứ không quân Andrews, bang Maryland, ngày 23/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bước đi trên thảm đỏ tại Căn cứ không quân Andrews, bang Maryland, ngày 23/9/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN phát)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bước đi trên thảm đỏ tại Căn cứ không quân Andrews, bang Maryland, ngày 23/9/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN phát)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Căn cứ không quân Andrews, bang Maryland, ngày 23/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nghi thức bắn đại bác chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Căn cứ không quân Andrews, bang Maryland, Mỹ, ngày 23/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)