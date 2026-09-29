Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch xây nhà máy thép 15 tỷ USD tại Iowa

Một góc nhà máy thép của Công ty Mesabi Metallics. Ảnh: mesabimetallics.com

Tổng thống Trump công bố đề xuất này tại Nhà Trắng cùng với các lãnh đạo của Mesabi Metallics, công ty gần đây đã mở mỏ quặng sắt đầu tiên ở bang Minnesota trong 50 năm. Theo một quan chức Nhà Trắng, hoạt động sản xuất thép tại nhà máy ở Iowa có thể bắt đầu vào năm 2030 và dự án có thể hỗ trợ hơn 1.700 việc làm.

Phát biểu tại phòng Bầu dục, Tổng thống Trump nói rằng “nhà máy sẽ sản xuất một số loại thép có chất lượng cao nhất và giá cả phải chăng nhất trên thế giới”. Nhà máy được Mesabi Metallics đề xuất sẽ là một trong những nhà máy lớn nhất tại Mỹ, với công suất sản xuất ban đầu 7,5 triệu tấn mỗi năm.

Các hạng mục bổ sung sau này có thể nâng công suất nhà máy lên khoảng 10 triệu tấn/năm. Công ty cho biết nhà máy sẽ được đặt tại miền Đông Iowa, cho phép sử dụng sông Mississippi để vận chuyển quặng sắt từ mỏ của công ty.

Mesabi Metallics là một bộ phận của tập đoàn Essar của Ấn Độ. Dự án mỏ và nhà máy thép lần đầu tiên được Essar đề xuất cách đây khoảng 20 năm. Tuy nhiên, dự án đã trải qua nhiều năm trì hoãn và không đáp ứng các thời hạn hoàn trả khoản hỗ trợ của bang.

Dự án mỏ tại Minnesota đã nộp đơn xin phá sản cách đây một thập kỷ. Bang này đã thu hồi các hợp đồng thuê quyền khai thác quặng sắt và chuyển chúng cho đối thủ là công ty khai thác quặng sắt và sản xuất thép Cleveland-Cliffs.

Mesabi Metallics được hình thành từ công ty sau tái cơ cấu vào năm 2017 và vài năm trước đã khởi động trở lại việc xây dựng các tòa nhà và lắp đặt thiết bị tại địa điểm ở phía Bắc Minnesota. Mỏ trị giá 2,5 tỷ USD bắt đầu sản xuất thử trong tháng này, nhưng công ty chỉ kiểm soát lượng dự trữ quặng sắt đủ cho khoảng 23 năm khai thác. Công ty đã đề nghị bang trả lại các hợp đồng thuê đã trao cho Cleveland-Cliffs và đang kiện Cliffs với cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền.

Ngành thép trong nước là một lĩnh vực quan trọng để kiểm nghiệm việc Tổng thống Trump sử dụng thuế quan nhằm củng cố các chính sách công nghiệp và thương mại của Nhà Trắng. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, tổng thống đã áp thuế đối với thép và năm ngoái nâng mức thuế lên 50%, lập luận rằng sản xuất thép trong nước là cần thiết đối với an ninh quốc gia. C

ác khoản thuế này cho phép các nhà sản xuất thép Mỹ tăng giá mà không phải đối mặt với sự cạnh tranh từ thép nhập khẩu có giá thấp hơn. Các hiệp hội thương mại trong ngành thép cho rằng các khoản thuế này đã thúc đẩy hơn 40 tỷ USD đầu tư vào sản xuất thép trong nước, qua đó tạo thêm hàng nghìn việc làm.

Năm ngoái, Tổng thống Trump đã phê duyệt thương vụ bán U.S. Steel cho Nippon Steel, nhưng yêu cầu công ty Nhật Bản đầu tư khoảng 14 tỷ USD vào việc cải thiện và mở rộng các nhà máy, đồng thời giữ quyền ngăn chặn việc đóng cửa nhà máy và các quyết định vận hành khác, trong đó có việc chuyển trụ sở của công ty tại Pittsburgh.