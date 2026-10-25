Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch Audi đầu tư hơn 4 tỷ USD tại Georgia

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, ngày 1/10/2026. (Ảnh minh họa. AA/TTXVN phát)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/10 đã tới thành phố Perry, bang Georgia, vận động cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 và công bố kế hoạch đầu tư 4,2 tỷ USD của hãng xe Audi vào một nhà máy sản xuất mới tại bang này.

Trong bài phát biểu tại cuộc míttinh, ông Trump cho rằng Thượng nghị sỹ Ossoff ủng hộ các chính sách kinh tế và nhập cư của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, góp phần gây lạm phát và làm gia tăng tình trạng nhập cư bất hợp pháp.

Về kinh tế, ông Trump thông báo Audi cam kết đầu tư 4,2 tỷ USD xây dựng nhà máy sản xuất ôtô tại thành phố Macon, bang Georgia.

Dự án dự kiến khởi công vào tháng 11/2026, có công suất khoảng 200.000 xe mỗi năm và tạo ra hàng nghìn việc làm mới. Thông báo này nhận được sự hoan nghênh của những người tham dự cuộc míttinh./.