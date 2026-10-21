Tổng thống Mỹ công bố hàng loạt dự án đầu tư và biện pháp thúc đẩy kinh tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Theo Nhà Trắng, hàng loạt tập đoàn lớn công bố kế hoạch đầu tư hàng chục tỷ USD vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, hàng không, dược phẩm, công nghệ sinh học và sản xuất công nghiệp, trong khi tỷ lệ tội phạm tại nhiều địa phương trong bang tiếp tục giảm.

Nhà Trắng cho biết các chính sách của Tổng thống Trump tập trung vào tăng cường an ninh, kiểm soát nhập cư bất hợp pháp, giảm gánh nặng thuế và khuyến khích doanh nghiệp mở rộng sản xuất tại Mỹ. Chính quyền cũng nhấn mạnh các chương trình hỗ trợ người lao động, gia đình, người cao tuổi và cộng đồng nông thôn tại North Carolina.

Giảm thuế, hỗ trợ y tế và người lao động

Về kinh tế, Nhà Trắng nhấn mạnh những lợi ích mà người dân North Carolina được hưởng từ đạo luật Các khoản cắt giảm thuế cho gia đình người lao động (Working Families Tax Cuts) do Tổng thống Trump và các nghị sĩ Cộng hòa thúc đẩy. Theo chính quyền, khoảng 1,9 triệu người cao tuổi tại bang được hưởng khoản khấu trừ thuế mới dành cho người lớn tuổi, được giới thiệu trong thông điệp “không đánh thuế tiền An sinh Xã hội”.

Trong mùa khai thuế năm nay, mức hoàn thuế bình quân trên toàn nước Mỹ tăng hơn 11%. Riêng tại North Carolina, khoản hoàn thuế bình quân đạt 3.542 USD. Bang này cũng nhận được 213 triệu USD trong năm đầu tiên từ chương trình Chương trình Chuyển đổi Y tế Nông thôn nhằm cải thiện dịch vụ y tế tại khu vực nông thôn. Khoản tài trợ dự kiến hỗ trợ hơn 3 triệu cư dân nông thôn và hơn 400 cơ sở chăm sóc sức khỏe. Theo kế hoạch, North Carolina có thể nhận gần 1 tỷ USD từ chương trình trong vòng 5 năm.

Nhà Trắng cho biết đạo luật Working Families Tax Cuts góp phần bảo vệ 184.000 việc làm tại North Carolina, tương đương 33 tỷ USD tổng sản lượng kinh tế của bang và 17 tỷ USD tiền lương của người lao động. Đây là các số liệu do chính quyền công bố nhằm làm rõ tác động kinh tế của chính sách giảm thuế.

Các tập đoàn công bố đầu tư hàng chục tỷ USD

North Carolina tiếp tục thu hút các dự án sản xuất và công nghệ quy mô lớn. Theo Nhà Trắng, nhiều tập đoàn đã công bố kế hoạch xây dựng hoặc mở rộng cơ sở tại bang, tạo thêm việc làm trong các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao và dược phẩm.

Amazon dự kiến đầu tư 10 tỷ USD để mở rộng cơ sở điện toán đám mây và hạ tầng AI tại hạt Richmond, tạo ít nhất 500 việc làm đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật cao và hỗ trợ thêm hàng nghìn việc làm khác.

JetZero công bố kế hoạch đầu tư 4,7 tỷ USD xây dựng nhà máy chế tạo máy bay thương mại tại Greensboro, dự kiến tạo khoảng 14.560 việc làm. Theo Nhà Trắng, đây là dự án tạo việc làm lớn nhất từng được công bố tại North Carolina.

Trong lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sinh học, Johnson & Johnson dự kiến đầu tư 2 tỷ USD xây dựng khu sản xuất tại Wilson, tạo hơn 500 việc làm sản xuất và hàng nghìn việc làm trong giai đoạn xây dựng. Genentech cũng lên kế hoạch đầu tư 2 tỷ USD mở rộng cơ sở sản xuất công nghệ sinh học tại Holly Springs, hỗ trợ hơn 500 việc làm sản xuất và khoảng 1.500 việc làm xây dựng.

Biogen công bố khoản đầu tư 2 tỷ USD để mở rộng hoạt động tại khu vực Research Triangle. AbbVie dự kiến đầu tư 1,4 tỷ USD xây dựng cơ sở sản xuất dược phẩm rộng 185 mẫu Anh tại Durham, tạo gần 750 việc làm thường trực và hơn 2.000 việc làm trong ngành xây dựng.

Các dự án khác gồm khoản đầu tư lên tới 1 tỷ USD của Vaxcyte để mở rộng sản xuất; 1 tỷ USD của Merck để xây dựng nhà máy mới; 1 tỷ USD của Prysmian để mở rộng nhà máy sản xuất dây cáp tại hạt Catawba, dự kiến tạo 385 việc làm; cùng khoản đầu tư 875 triệu USD của US Forged Rings xây dựng cơ sở sản xuất tại hạt Hertford, tạo 625 việc làm.

Novartis dự kiến đầu tư 771 triệu USD mở rộng hoạt động sản xuất dược phẩm. STERIS lên kế hoạch đầu tư 600 triệu USD xây dựng trung tâm sản xuất và phân phối tại Sanford, tạo thêm 335 việc làm. Trong lĩnh vực tài chính và công nghệ, Coinbase cũng dự kiến mở văn phòng mới tại Charlotte, tạo khoảng 130 việc làm.

Những dự án trên được Nhà Trắng viện dẫn như bằng chứng cho thấy North Carolina đang trở thành điểm đến quan trọng của dòng vốn đầu tư vào công nghệ cao, sản xuất công nghiệp và dược phẩm. Tuy nhiên, số vốn và số việc làm nêu trên chủ yếu là các kế hoạch được doanh nghiệp công bố; tiến độ triển khai và kết quả thực tế sẽ phụ thuộc vào quá trình thực hiện từng dự án.

Thuế quan và phục hồi sau thiên tai

Bên cạnh chính sách thu hút đầu tư, chính quyền Tổng thống Trump cho biết các biện pháp thuế quan theo Điều 232 đối với một số sản phẩm gỗ nhập khẩu nhằm bảo vệ ngành sản xuất đồ gỗ và các ngành công nghiệp liên quan tại North Carolina. Các mức thuế được công bố gồm 25% đối với đồ nội thất bằng gỗ có bọc nệm, 25% đối với tủ bếp và tủ phòng tắm, cùng 10% đối với một số sản phẩm gỗ mềm và gỗ xẻ thuộc diện áp dụng.

Về khắc phục hậu quả thiên tai, chính quyền Tổng thống Trump cho biết đã cung cấp hơn 7,5 tỷ USD ngân sách liên bang để hỗ trợ North Carolina tái thiết sau bão Helene, đồng thời công bố thêm 858 triệu USD cho công tác phục hồi các khu vực bị thiệt hại. Nhà Trắng cũng "phàn nàn" về cách chính quyền tiền nhiệm xử lý hậu quả bão, đồng thời nhấn mạnh các khoản hỗ trợ được triển khai dưới thời Tổng thống Trump.

Thông qua chuyến thăm North Carolina, Tổng thống Trump và Nhà Trắng tập trung quảng bá các kết quả về an ninh, giảm thuế, đầu tư và tạo việc làm, trong bối cảnh chính quyền tìm cách chứng minh các chính sách kinh tế trong nước đang mang lại lợi ích cho người dân. Các số liệu về giảm tội phạm, tác động của chính sách thuế và quy mô đầu tư được chính quyền sử dụng làm cơ sở cho thông điệp trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11 tới.