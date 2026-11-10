Tổng thống Mỹ: Chưa cần thiết tiếp tục hành động quân sự với Iran

Giữa những biến động địa chính trị và khác biệt trong cách tiếp cận các vấn đề quốc tế, Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Paris, Pháp không chỉ là diễn đàn trao đổi chính sách mà còn đặt ra bài toán về khả năng duy trì đồng thuận và phối hợp hành động của các nền kinh tế phát triển trước những thách thức toàn cầu ngày càng phức tạp.