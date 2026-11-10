Tổng thống Mỹ: Chưa cần thiết tiếp tục hành động quân sự với Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/11 cho rằng các hành động quân sự nhằm vào Iran hiện không còn thực sự cần thiết, đồng thời nhận định cuộc chiến về cơ bản đã kết thúc trên phương diện quân sự. Tuy nhiên, ông khẳng định Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân và Mỹ luôn sẵn sàng hành động nếu tình hình thay đổi.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tong-thong-my-chua-can-thiet-tiep-tuc-hanh-dong-quan-su-voi-iran-246261110113210345.htm