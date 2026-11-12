Tổng thống Mỹ cảnh báo tăng gấp đôi thuế quan đối với hàng hóa Mexico

Người di cư vượt sông Rio Bravo ở biên giới Mỹ-Mexico. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/11 cảnh báo sẽ tăng gấp đôi thuế quan đối với hàng hóa Mexico nếu nước này không ngăn chặn các đoàn người di cư đang tiến về phía Bắc hướng tới biên giới Mỹ.

Cảnh báo được đưa ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ tuần trước, trong đó đảng Dân chủ giành thêm lợi thế tại Quốc hội và một số vị trí cấp bang, làm thay đổi tương quan chính trị giữa hai đảng.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết nhiều đoàn người di cư quy mô lớn đang hình thành và bắt đầu hành trình qua lãnh thổ Mexico.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh Mexico cần ngăn chặn những đoàn người này, đồng thời cảnh báo sẽ ngay lập tức tăng gấp đôi mức thuế quan áp dụng đối với hàng hóa Mexico đôi nếu nước này không nhanh chóng hành động.

Ông Trump cũng cho biết chính quyền bang Texas, lực lượng tuần tra biên giới và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã được thông báo về vấn đề này.

Ông Trump khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục siết chặt kiểm soát dòng người di cư, bất chấp những thay đổi về tương quan chính trị sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua.

Ông Trump đưa ra thông điệp trên trong bối cảnh một nhóm khoảng 1.500 người di cư, phần lớn đến từ các quốc gia Trung Mỹ đang hướng tới Mỹ. Những người này đã khởi hành hôm 10/11 từ thành phố Tapachula, miền Nam Mexico, gần biên giới Guatemala.

Trong khi đó, kênh tin tức Fox News ngày 12/11 cho rằng những thay đổi về tương quan chính trị sau cuộc bầu cử có thể ảnh hưởng đến việc thực thi một số chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền Tổng thống Trump.

Cụ thể, ông Nathan Johnson, người vừa đắc cử Tổng chưởng lý bang Texas, có thể không tiếp tục bảo vệ đạo luật SB4 của bang này, vốn cho phép chính quyền địa phương bắt giữ và truy tố những người bị nghi vượt biên trái phép từ Mexico vào Mỹ.

Tuy nhiên, Tổng chưởng lý đương nhiệm của bang này, ông Ken Paxton (người ủng hộ các chính sách của Tổng thống Trump) vẫn giữ chức vụ cho đến khi người kế nhiệm nhậm chức ngày 1/1/2027.

Ngoài ra, Tòa án Tối cao Mỹ đang xem xét khả năng thụ lý đơn kháng cáo của bang Iowa liên quan đến một đạo luật cho phép giới chức bang bắt giữ và truy tố những người đang cư trú bất hợp pháp tại Mỹ.

Người vừa đắc cử Tổng chưởng lý bang Iowa, ông Nate Willems, có thể quyết định không tiếp tục bảo vệ đạo luật này nếu vụ việc được đưa ra xem xét./.