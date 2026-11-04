Tổng thống Mỹ cam kết làm việc với đảng Dân chủ tại Quốc hội

Tại Hạ viện, cùng thời điểm, số liệu CNN cho thấy đảng Dân chủ có 228 ghế, đảng Cộng hòa 136 ghế, còn hơn 80 khu vực chưa được công bố. Ngưỡng đa số là 218 ghế, nên đảng Dân chủ đã vượt ngưỡng ngay cả khi chưa hoàn tất kiểm phiếu. Trước bầu cử, đảng Cộng hòa có 218 ghế, đảng Dân chủ 214 ghế.

CBS cho biết, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ làm việc với đảng Dân chủ nhưng cũng sẽ dùng quyền phủ quyết khi cần. Với đa số ghế, đảng Dân chủ có thể chặn các đề cử của Tổng thống D.Trump ở Thượng viện và có cơ hội thông qua luật tốt hơn.

Kết quả do CNN công bố lúc 3 giờ sáng, giờ miền Đông nước Mỹ. Ảnh: CNN