Tổng thống Mỹ bổ nhiệm Thư ký báo chí Nhà Trắng mới

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 9/10, ông Trump gọi việc bổ nhiệm bà Zacharia là “một vinh dự lớn”, đồng thời ca ngợi bà là “người ủng hộ trung thành và xuất sắc” của phong trào MAGA (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại).

Bà Zacharia, 42 tuổi, quê California, trước đó giữ chức cố vấn truyền thông cấp cao cho mạng xã hội Truth Social. Bà từng làm phó trợ lý bộ trưởng phụ trách các vấn đề công chúng tại Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Tổng thống Donald Trump và bà Katie Zacharia. Ảnh: X/Katie Zacharia

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, bà Zacharia cảm ơn ông Trump, đồng thời cho biết mong muốn hợp tác với đội ngũ phóng viên thường trú tại Nhà Trắng và các nhà báo trên khắp nước Mỹ để đưa tin về những thành tựu của chính quyền Mỹ đến công chúng.

Nhiệm kỳ của bà Zacharia bắt đầu trong bối cảnh ông Trump đối mặt với tỷ lệ ủng hộ thấp do giá năng lượng tăng cao do cuộc chiến với Iran. Chính quyền Mỹ cũng đang hướng tới cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11, khi đảng Dân chủ đối lập được dự báo có cơ hội giành thêm nhiều ghế tại Quốc hội Mỹ.

Việc bà Zacharia có tiếp tục phong cách đối đầu với báo chí như người tiền nhiệm hay không vẫn là câu hỏi được đặt ra, khi quan hệ giữa chính quyền Tổng thống Trump và truyền thông thường xuyên căng thẳng.

Hồi tháng 8, ông Trump thông báo bà Leavitt sẽ rời vị trí để dành thêm thời gian cho các con nhỏ và gia đình. Đầu tuần này, hãng Fox News thông báo bà Leavitt sẽ tham gia bình luận trên kênh truyền thông từ ngày 1/11.