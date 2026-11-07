Tổng thống Mỹ bổ nhiệm cố vấn làm Chánh văn phòng Nhà Trắng

Quyết định được công bố chỉ vài ngày sau khi Đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ, để mất quyền kiểm soát Quốc hội vào tay Đảng Dân chủ.

Ông Miller, 41 tuổi, hiện là Phó chánh văn phòng Nhà Trắng phụ trách chính sách kiêm Cố vấn An ninh Nội địa. Ông được xem là kiến trúc sư trưởng cho các chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền Mỹ. Ông sẽ chính thức nhận nhiệm vụ từ ngày 9/11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và cố vấn thân cận Stephen Miller. Ảnh chụp màn hình.

Bà Susie Wiles, 69 tuổi, người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm cương vị Chánh văn phòng Nhà Trắng, đã nộp đơn từ chức tối 5/11. Tổng thống Trump dành nhiều lời khen ngợi cho bà và cho biết bà sẽ chuyển sang làm việc tại tổ chức chính trị của ông.

Trong tuyên bố trên mạng xã hội, bà Wiles gọi việc phục vụ Tổng thống Trump tại Nhà Trắng là "vinh dự của cả đời tôi". Bà bày tỏ tự hào về những thành tựu của chính quyền, từ bảo vệ biên giới, cắt giảm thuế đến củng cố kinh tế và thực thi chính sách "Nước Mỹ trên hết".

Việc lựa chọn ông Miller cho thấy ông Trump không có ý định điều chỉnh đường lối hoặc xoa dịu phe đối lập sau thất bại bầu cử. Trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11, Đảng Dân chủ giành chiến thắng ở phiếu phổ thông bầu Hạ viện với cách biệt khoảng 13%. Khoảng 94% số quận trên toàn quốc chuyển hướng ủng hộ các ứng viên Dân chủ.

Các cuộc thăm dò cho thấy chính sách thực thi nhập cư cứng rắn do ông Miller thúc đẩy là một trong những nguyên nhân khiến cử tri quay lưng với Đảng Cộng hòa. Khoảng 60% cử tri cho rằng các hoạt động của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đã đi quá xa.

Thay vì tìm kiếm thỏa hiệp với phe đối lập, ông Trump đưa một trong những nhân vật cứng rắn nhất trong chính quyền lên vị trí điều phối hoạt động Nhà Trắng. Động thái này được xem là dấu hiệu chính quyền chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Quốc hội do Đảng Dân chủ kiểm soát.

Trả lời báo giới ngày 6/11 trước khi lên đường tới Florida, ông Trump khẳng định: "Stephen đã ở bên tôi ngay từ đầu. Cậu ấy hiểu chuyện". Tổng thống Mỹ mô tả Miller là một "nhà quản lý tuyệt vời" và tin rằng ông sẽ "hoàn thành tốt công việc".

Sau khi được bổ nhiệm, ông Miller viết trên mạng xã hội X: "Nhiệm vụ lúc này đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Hãy chiến đấu bằng cả tâm hồn để ủng hộ Tổng thống của chúng ta và bảo vệ nền Cộng hòa tuyệt vời này".