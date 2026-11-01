Tổng thống Mỹ bày tỏ lạc quan về khả năng đạt thỏa thuận hòa bình Ukraine

Trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày 31/10, Tổng thống Trump nhận định có “cơ hội rất tốt” để giải quyết cuộc xung đột, đồng thời đề cập đến khả năng đạt được một thỏa thuận giữa các nhà lãnh đạo. Ông cho biết: “Tôi nghĩ chúng ta đang tiến rất gần tới một thỏa thuận và trước đây tôi chưa từng nói như vậy. Ban đầu, tôi cũng không đưa ra nhận định này. Như các bạn đã biết, bất đồng giữa hai bên là rất lớn. Nhưng tôi cho rằng hiện có cơ hội thực sự tốt để giải quyết được cuộc xung đột này.”

Khi được hỏi về các thông tin cho rằng một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine có thể đạt được tại G20, Tổng thống Trump không loại trừ khả năng này và bày tỏ sự tin tưởng rằng các cuộc đàm phán có thể tạo ra bước đột phá.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những đồn đoán về khả năng Nga và Ukraine ký kết thỏa thuận trong khuôn khổ hội nghị, dự kiến được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Mỹ ở Doral, thuộc khu vực Miami.

Trước đó, ông Trump đã đề cập khả năng sớm tiến hành các cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm thúc đẩy giải pháp chấm dứt xung đột.

Bên cạnh vấn đề Ukraine, Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình với Iran trong khuôn khổ một tiến trình đàm phán ba bên.