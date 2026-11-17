Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un gặp nhau tại Hà Nội tháng 2/2019.

Phát biểu với các phóng viên từ Nhà Trắng trước khi lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc, Tổng thống Mỹ nói rõ: “Chúng ta cũng có thể gặp Kim Jong Un, điều đó sẽ rất tốt”.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể mời nhà lãnh đạo Triều Tiên đến Thâm Quyến khi các nhà lãnh đạo gặp nhau.

Ông Trump từng có các cuộc gặp với ông Kim Jong Un trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên.

Trong nhiệm kỳ này, ông đã nhiều lần bày tỏ mong muốn nối lại tiếp xúc với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Tuy nhiên, trước đây, một số cuộc gặp mà ông Trump đã thông báo, trong đó có cuộc gặp dự kiến trong chuyến công du châu Á năm ngoái, đã không diễn ra.

Phái đoàn Triều Tiên tại Liên hợp quốc (LHQ) chưa đưa ra bình luận về khả năng này, trong khi Bình Nhưỡng phát tín hiệu chưa quan tâm đến việc gặp Tổng thống Mỹ vào thời điểm hiện tại.

Tổng thống Mỹ cũng đề cập kế hoạch gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các cuộc tiếp xúc như vậy có thể mang lại những kết quả đáng kể.

Tuy nhiên, một số quan chức và nhà phân tích Mỹ tỏ ra hoài nghi về khả năng đạt được các thỏa thuận thực chất thông qua những cuộc gặp này.