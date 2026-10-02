Tổng thống Mỹ bắt đầu đợt vận động nước rút trước bầu cử giữa kỳ

Tổng thống Trump khởi động chuyến đi tại Texas và Oklahoma, hai bang có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa, trước khi dự kiến tới các khu vực có những cuộc đua Hạ viện và Thượng viện cạnh tranh hơn. Tại Texas, ông vận động cho ứng cử viên Thượng viện Cộng hòa Ken Paxton; tại Oklahoma, ông dự kiến vận động cho ứng cử viên thống đốc Mike Mazzei.

Theo truyền thông Mỹ, một số ứng cử viên Cộng hòa ngày càng chủ động thể hiện khác biệt với Tổng thống Trump về những vấn đề gây quan ngại trong cử tri, trong đó có cuộc chiến với Iran và việc mở rộng các trung tâm dữ liệu tiêu thụ nhiều điện. Những vấn đề này cũng gắn với sức ép về giá nhiên liệu và chi phí sinh hoạt đang được phản ánh trong môi trường tranh cử.

Tổng thống Trump cho biết ông muốn trực tiếp truyền tải thông điệp về thành tích kinh tế của chính quyền tới cử tri, đồng thời cho rằng chính quyền đã đạt kết quả tốt nhưng chưa làm tốt việc giải thích những kết quả này với công chúng.

Chiến dịch của Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance sẽ tập trung trước hết vào các khu vực có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa nhằm củng cố sự ủng hộ của cử tri, trước khi mở rộng tới các địa bàn cạnh tranh hơn.

R.G