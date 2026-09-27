Tổng thống Mỹ bác đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AA/TTXVN phát)

Trả lời các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 26/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã bác bỏ đề xuất của Iran liên quan đến eo biển Hormuz, đồng thời tiếp tục khẳng định Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trước đó hôm 24/9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã đề xuất với Washington một kế hoạch dài 7 ngày để mở lại eo biển nói trên. Đề xuất này được gửi tới Washington thông qua các bên trung gian.

Trong khi đó, tại các cuộc gặp riêng rẽ với người đồng cấp Saudi Arabia Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud và Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) Nabil Fahmy tại New York cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đã kêu gọi thúc đẩy hợp tác và củng cố lòng tin giữa các quốc gia trong khu vực nhằm bảo đảm an ninh tại Tây Á.

Ông Araghchi cũng đã thông tin tới người đồng cấp Saudi Arabia về sự hiểu biết đạt được giữa Iran và Oman nhằm xác định các tuyến đường vận tải biển an toàn qua eo biển Hormuz, đồng thời bày tỏ quyết tâm của Iran trong việc củng cố lòng tin, đặc biệt trong khuôn khổ các cơ chế an ninh dựa trên sự tương tác giữa các nước trong khu vực.

Cùng ngày, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC) đã bác bỏ thông tin cho rằng nước này sẽ đáp trả bằng biện pháp quân sự đối với các hạn chế hàng không gần đây, đồng thời khẳng định Tehran đang nghiêm túc đàm phán với các quốc gia liên quan nhằm dỡ bỏ những hạn chế mà Iran cho là bất hợp pháp.

SNSC khẳng định các thông tin cho rằng Iran sẽ tiến hành đáp trả quân sự nhằm vào những hạn chế hàng không gần đây là không đúng, đồng thời nhấn mạnh các cơ quan chức năng đang tích cực giải quyết vấn đề này.

Theo SNSC, Iran có nhiều phương án phi quân sự để thực hiện các biện pháp đáp trả, trong đó có thể áp dụng đối với một số sân bay nếu cần thiết. Tuy nhiên, Tehran bày tỏ hy vọng tình hình sẽ không diễn biến đến mức phải sử dụng các biện pháp này.

Động thái trên được đưa ra sau khi một số sân bay trong khu vực đình chỉ các chuyến bay của các hãng hàng không Iran, trong bối cảnh Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố về khả năng áp đặt các hạn chế đối với các hãng hàng không Iran, trong đó có lệnh cấm khai thác các chuyến bay và hạn chế cung cấp các dịch vụ mặt đất.

Trong số các nước tuyên bố tạm dừng các chuyến bay đến Iran có Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Oman, Iraq, Azerbaijan, Gruzia và Qatar. Phía Iraq cho biết đang thương lượng với phía Mỹ để xin miễn trừ lệnh trừng phạt nhằm nối lại các chuyến bay với Iran./.