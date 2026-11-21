Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Ngày 20/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp đặt mức thuế rất cao đối với các công ty trong nước xây dựng trung tâm dữ liệu ở nước ngoài. Động thái nhằm duy trì cơ sở hạ tầng công nghệ chiến lược tại Mỹ, trong bối cảnh Washington đang cạnh tranh với Trung Quốc để giành vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Washington, ông Trump khẳng định sẽ không cho phép các công ty Mỹ tiếp tục xây dựng trung tâm dữ liệu bên ngoài lãnh thổ nước này, đồng thời cảnh báo Washington sẽ áp dụng những mức thuế rất lớn đối với những doanh nghiệp cố thực hiện điều đó.

Ông cũng cảnh báo Trung Quốc có thể tận dụng các cơ sở hạ tầng này để mở rộng năng lực Trí tuệ Nhân tạo, qua đó thu hẹp khoảng cách công nghệ với Mỹ.

Bên cạnh thuế quan, “ông chủ” Nhà Trắng cũng để ngỏ khả năng chính quyền Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt khác, song chưa nêu cụ thể, đối với những doanh nghiệp đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu ở nước ngoài.

Việc xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển Trí tuệ Nhân tạo. Tuy nhiên, quá trình này đang vấp phải sự phản đối tại nhiều địa phương trên khắp nước Mỹ do các trung tâm dữ liệu đẩy giá điện tăng cao, gây ô nhiễm không khí và tiêu thụ lượng điện nước khổng lồ.

Tổng thống Trump cảnh báo nếu chậm xây dựng trung tâm dữ liệu tại Mỹ sẽ khiến nước này mất vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo - công nghệ mà chính quyền của ông gọi là siêu trí tuệ (SI).

Theo đó, ông Trump kêu gọi các cộng đồng địa phương cho phép các công ty công nghệ xây dựng trung tâm dữ liệu giúp Mỹ duy trì vị thế trên, đồng thời đem lại lợi ích kinh tế cho người dân sở tại./.