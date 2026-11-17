Ông Khurelsukh đưa ra tuyên bố trong bối cảnh Đảng Dân chủ đối lập cáo buộc các lãnh đạo của Đảng Nhân dân Mông Cổ tham nhũng và có hành vi bè phái.

Tổng thống Khurelsukh cho biết ông đồng ý với yêu cầu từ chức của phe đối lập nhằm tạo điều kiện để làm rõ sự việc. "Tôi sẽ bàn giao chức vụ Tổng thống Mông Cổ. Tôi sẽ được điều tra và danh dự sẽ được khôi phục", ông nói.

Tổng thống Mông Cổ Khurelsukh Ukhnaa. Ảnh: Flickr

Ông Khurelsukh, người nhậm chức Tổng thống năm 2021, cho rằng những cáo buộc nhằm vào mình có mục đích "bôi nhọ và xúc phạm" nguyên thủ quốc gia. Dù vậy, ông khẳng định sẵn sàng hợp tác với các cơ quan điều tra để làm rõ những cáo buộc.

Đến nay, các thông tin được công bố chưa cho biết cụ thể nội dung cáo buộc tham nhũng nhằm vào ông Khurelsukh cũng như những quan chức cấp cao liên quan.

Theo luật Mông Cổ, tuyên bố từ chức của Tổng thống chưa đồng nghĩa với việc ông lập tức rời nhiệm sở. Quyết định này phải được Đại Khural Quốc gia, Quốc hội Mông Cổ gồm 126 thành viên, chấp thuận.