Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh bỏ phiếu tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Ulan Bator, ngày 28/6/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 17/11, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh tuyên bố từ chức trong bối cảnh vướng các cáo buộc tham nhũng và đối mặt với nguy cơ bị luận tội tại Quốc hội. Ông cho biết quyết định này nhằm khôi phục danh dự và uy tín cá nhân.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi đảng Dân chủ (DP) đối lập cáo buộc ông Khurelsukh tham nhũng, đồng thời yêu cầu ông từ chức nếu không muốn đối mặt với quy trình luận tội tại Quốc hội.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Khurelsukh cho rằng bản thân đang bị "vu khống và bôi nhọ với những cáo buộc về các tội danh đặc biệt nghiêm trọng." Ông khẳng định ông rời cương vị tổng thống để "khôi phục danh dự," đồng thời tuyên bố sẽ chuyển vụ việc tới các cơ quan chức năng nhằm làm sáng tỏ và chứng minh sự trong sạch của mình.

Theo luật pháp Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt thuộc đảng Nhân dân Mông Cổ (MPP) sẽ tạm thời đảm nhiệm các quyền hạn của tổng thống cho đến khi tổ chức bầu cử tổng thống mới, dự kiến trong vòng 4 tháng tới./.