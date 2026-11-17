Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đã phải đối mặt với những công kích và ông cho là vu khống và xúc phạm. (Nguồn: Anadolu)

Theo Hãng thông tấn nhà nước Montsame, trong thông điệp gửi tới người dân, ông Khurelsukh cho biết đã phải đối mặt với những công kích mà ông cho là vu khống và xúc phạm trong hơn một tháng qua.

Theo Tổng thống Mông Cổ, đảng Dân chủ đối lập đã đề nghị ông rời nhiệm sở để sự thật được làm sáng tỏ và ông đồng ý với yêu cầu này, song khẳng định: “Tôi chưa bao giờ ăn cắp của người dân hay của đất nước. Tôi sẽ bàn giao chức vụ tổng thống và trở thành một công dân bình thường”.

Trước đó, ông Nyambaatar Khishgee, cựu Thị trưởng thủ đô Ulaanbaatar và là thành viên của một phe phái khác trong đảng Nhân dân Mông Cổ cầm quyền, cáo buộc ông Khurelsukh nhận 25 triệu USD liên quan dự án đường sắt Tavantolgoi-Gashuunsukhait.

Cáo buộc cho rằng, năm 2019, khi còn giữ chức Thủ tướng, ông Khurelsukh đã bảo đảm hợp đồng dự án được trao cho Tập đoàn Bodi International LLC mà không thông qua đấu thầu cạnh tranh, đồng thời nhận tiền hối lộ từ doanh nghiệp này.

Sau những cáo buộc trên, đảng Dân chủ đối lập yêu cầu Tổng thống Khurelsukh từ chức và đề nghị tiến hành điều tra. Ngày 16/11, Bodi International bác bỏ việc chi tiền hối lộ cho các quan chức chính phủ và công chức, cho rằng những cáo buộc nhằm vào doanh nghiệp là hành vi phỉ báng.

Cùng ngày 17/11, Thứ trưởng Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ Munkh-Erdene Dembereltseren và Chánh Văn phòng nội các Enkhbayar Battumur, hai quan chức cũng được nhắc tên trong các cáo buộc, tuyên bố sẽ từ chức.

Tất cả cáo buộc trên hiện chưa được cơ quan có thẩm quyền kết luận.