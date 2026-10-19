Tổng thống Macron lên tiếng sau làn sóng biểu tình bạo lực tại Pháp

Trong bài phát biểu trước toàn quốc tối 18/10 giờ địa phương (sáng 19/10 giờ Việt Nam), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ sự phẫn nộ trước tình trạng bạo lực xảy ra bên lề các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao và những bất cập trong lĩnh vực giáo dục tại nhiều thành phố của Pháp.

“Tối nay, tất cả chúng ta đều cảm thấy phẫn nộ và xấu hổ. Việc chứng kiến đường phố tại các thành phố của chúng ta bị tàn phá như vậy là điều không thể chấp nhận”, ông Macron nói.

Nhà lãnh đạo Pháp đề cập đến các vụ tấn công nhằm vào công trình công cộng và cơ sở kinh doanh, trong đó có việc đốt phá tòa thị chính Limoges, văn phòng du lịch ở Lyon và vụ tấn công dinh thự của tỉnh trưởng tại Bordeaux.

“Khi nhìn những hình ảnh đó, tất cả chúng ta đều tự hỏi: Trong đầu họ đang nghĩ gì? Làm sao những người Pháp lại có thể làm những điều như vậy đối với nước Pháp? Không có bất cứ điều gì có thể biện minh, giải thích hay bào chữa cho những hành động đó,” ông Macron nói.

Tòa thị chính Limoges bị đốt trong cuộc biểu tình. Ảnh: X/@Interieur_Gouv (tài khoản X của Bộ Nội vụ Pháp)

Tổng thống Macron tuyên bố không khoan nhượng với bạo lực

Trong bài phát biểu, Tổng thống Emmanuel Macron cho rằng các phần tử thuộc những nhóm cực đoan đứng sau tình trạng bạo lực nghiêm trọng tại nhiều thành phố của Pháp. Ông khẳng định những người phá hoại tài sản, cướp bóc hoặc tấn công các cơ quan công quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ rà soát công tác tình báo và năng lực dự báo tình hình, làm rõ những thiếu sót trong quá trình ứng phó với bạo lực.

Về biện pháp bảo đảm an ninh, ông Emmanuel Macron cho biết các tỉnh trưởng sẽ phối hợp với thị trưởng bảo vệ các đô thị, công trình công cộng và cơ sở kinh doanh. Chính quyền địa phương có thể áp dụng lệnh cấm đối với một số cuộc tụ tập nếu xét thấy cần thiết để bảo đảm an ninh.

Tổng thống Macron cũng cam kết hỗ trợ các chủ cửa hàng, doanh nghiệp và người lao động bị thiệt hại do bạo loạn. Theo người đứng đầu Điện Élysée, Thủ tướng Sébastien Lecornu sẽ chủ trì cuộc họp ứng phó khủng hoảng ngày 19/10 nhằm sớm huy động nguồn lực hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trước toàn quốc tối 18/10 giờ địa phương. Ảnh chụp màn hình

Thừa nhận những yêu cầu chính đáng của người biểu tình

Bên cạnh việc lên án bạo lực, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định cần phân biệt người biểu tình ôn hòa với những đối tượng lợi dụng biểu tình để phá hoại, cướp bóc.

“Hôm qua, hàng trăm nghìn công dân của chúng ta đã xuống đường biểu tình với mong muốn bày tỏ những yêu cầu chính đáng. Chúng ta tuyệt đối không được đánh đồng những người này với những kẻ phá hoại, đập phá và cướp bóc”, ông nói.

Tổng thống Pháp thừa nhận những lo ngại của người dân về chi phí sinh hoạt, đặc biệt là giá nhiên liệu tăng cao do tác động của xung đột tại Trung Đông.

Ông Emmanuel Macron cho biết Pháp đã triển khai các sáng kiến ngoại giao nhằm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, khí đốt và góp phần ổn định thị trường năng lượng. Tổng thống Pháp cũng dự kiến công du một số quốc gia vùng Vịnh để thúc đẩy các nỗ lực bảo đảm nguồn cung năng lượng.

Về những bất cập trong lĩnh vực giáo dục, ông Macron thừa nhận học sinh, sinh viên có nhiều lo ngại về điều kiện học tập, cơ hội nghề nghiệp và tương lai. Theo Tổng thống Pháp, Bộ Giáo dục đã thiết lập nền tảng tham vấn và tiếp nhận hơn 100.000 ý kiến đóng góp để xây dựng giải pháp phù hợp.

Ông cũng yêu cầu chính phủ ngay trong tuần này tổ chức các cuộc thảo luận với đại diện học sinh, sinh viên, giáo viên, giới chủ, công đoàn, chính quyền địa phương và các nghị sĩ.

“Chúng ta không thể yêu cầu thế hệ trẻ tin tưởng vào tương lai nếu không trao cho họ cơ hội tham gia xây dựng các giải pháp và có tiếng nói tại bàn thảo luận”, ông Macron tuyên bố.

Một lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy tại chiếc ô tô trên đường phố Paris (Pháp). Ảnh: Bộ Nội vụ Pháp

Theo Reuters, làn sóng biểu tình tại Pháp bắt đầu vào giữa tháng 9/2026, khi học sinh trung học tại các khu vực ngoại ô Paris xuống đường phản đối tình trạng thiếu giáo viên, sĩ số lớp học quá đông và cơ sở vật chất xuống cấp. Phong trào sau đó lan rộng trong bối cảnh người dân bất mãn về chi phí sinh hoạt và giá nhiên liệu tăng cao, cùng chất lượng dịch vụ công suy giảm.

Đến ngày 17/10, các cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra trên toàn nước Pháp với khoảng 550.000 người tham gia. Bạo lực bùng phát tại Paris và nhiều thành phố khác, trong đó có các vụ đụng độ với cảnh sát, đốt phá công trình công cộng và cướp bóc cửa hàng.

Theo số liệu được Bộ Nội vụ Pháp công bố, riêng ngày 17/10 có gần 2.400 người bị bắt giữ và gần 1.000 cảnh sát, hiến binh bị thương, trong đó 7 người bị thương nặng.

Tình trạng bất ổn vẫn tiếp tục kéo dài đến thời điểm hiện tại.