Tổng thống Macron lên án tình trạng bạo lực tại Pháp

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP

“Khi chứng kiến ​​những hình ảnh này, tất cả chúng ta đều tự hỏi: làm sao người Pháp lại có thể gây ra điều đó với chính nước Pháp?” - Tổng thống Macron phát biểu trên truyền hình.

Ông Macron khẳng định “không gì có thể biện minh” cho hành vi bạo lực, đồng thời cho biết các quan chức địa phương có thẩm quyền cấm một số hoạt động tụ tập trên đường phố nếu thấy cần thiết.

Tổng thống Pháp nhấn mạnh cần phân biệt rõ giữa những người biểu tình ôn hòa - những người đưa ra yêu cầu về chi phí sinh hoạt và hệ thống giáo dục - với những kẻ “phá hoại, lục lọi và cướp bóc”. Ông tuyên bố chính quyền sẽ có lập trường “không khoan nhượng” với những kẻ kích động thuộc các nhóm cực tả, cùng nhiều đối tượng phạm pháp khác, những kẻ đã “châm ngòi cho làn sóng bạo lực mất kiểm soát tại các thành phố của chúng ta”.

Một số chính trị gia đã kêu gọi Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez từ chức, sau khi chính phủ nước này bị cho là bất ngờ trước quy mô bạo lực hôm 17-10. Thời điểm đó, một số tòa nhà công cộng đã bị tấn công và phóng hỏa, các trạm xe buýt bị đập phá, đường phố bị dựng rào chắn, còn nhiều cửa hàng bị đột nhập và phá hủy.

Chiều 18-10, tình trạng bạo lực tiếp diễn sang ngày thứ hai khi đám đông đụng độ với cảnh sát tại Quảng trường Cộng hòa ở trung tâm Thủ đô Paris, Pháp. Trên một số tuyến phố, xe đạp điện bị chất thành đống rồi châm lửa đốt; chai lọ và đá bị ném tới tấp, trong khi những cột khói dày đặc bốc lên từ các thùng rác đang cháy. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay và lựu đạn gây choáng để giải tán đám đông quá khích và bắt giữ 855 đối tượng ở Paris.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết, tính đến ngày 17-10, đã có gần 2.400 người bị bắt giữ; gần 1.000 cảnh sát và hiến binh bị thương, trong đó 7 người bị thương nghiêm trọng.

Chính phủ theo đường lối trung dung của Tổng thống Macron và bà Marine Le Pen - ứng cử viên hàng đầu của phe cực hữu trong cuộc bầu cử Tổng thống - đều cáo buộc các nhóm “cực tả” là tác nhân gây ra tình trạng bạo lực này.

Theo Guardian/AFP