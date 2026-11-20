Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 19/11 tại Berlin sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh “Liên minh những nước sẵn sàng hành động”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh sự cần thiết phải khơi lại vấn đề Ukraine gia nhập NATO.

“Tôi cho rằng chúng ta cần xem xét lại vấn đề Ukraine gia nhập NATO,” nhà lãnh đạo Pháp tuyên bố, theo France24.

Từ trái sang phải: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, bao gồm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Andy Burnham tại cuộc gặp ngày 19/11. Ảnh: Facebook Tổng thống Pháp

Hội nghị thượng đỉnh “Liên minh những nước sẵn sàng hành động” ngày 19/11 do Đức đăng cai, với sự đồng chủ trì của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Andy Burnham. Hội nghị quy tụ sự tham dự của lãnh đạo hơn 30 quốc gia, bao gồm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Hai Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff cũng tham dự cuộc họp.

Hội nghị nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của các đồng minh đối với Kiev trong xung đột Nga - Ukraine, đồng thời thúc đẩy vai trò của châu Âu trong các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine trong tương lai.

Theo Tổng thống Macron, vấn đề Ukraine gia nhập NATO từng bị gác lại vào đầu năm 2022, trong một bối cảnh “hoàn toàn khác biệt”. Sau khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022, các đồng minh phương Tây đã loại trừ khả năng Kiev gia nhập NATO trong ngắn hạn. Nguyên nhân là lo ngại việc kết nạp một quốc gia đang trong tình trạng xung đột với Nga có thể dẫn đến cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Moscow theo Điều 5 của Hiệp ước NATO.

Bên cạnh vấn đề tư cách thành viên NATO, Tổng thống Macron đã nhấn mạnh nhu cầu tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine.

“Ưu tiên hàng đầu là triển khai các hệ thống chống tên lửa và tên lửa đánh chặn”, ông Macron nói, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia có khả năng cung cấp trang thiết bị phòng thủ nhanh chóng chuyển giao những khí tài này, theo Anadolu Agency. Ông cũng mô tả những tuần tới sẽ là giai đoạn “mang tính quyết định” đối với Ukraine, người dân nước này và toàn bộ châu Âu.

Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Anh Andy Burnham khẳng định London sẽ tiếp tục sát cánh cùng Kiev chừng nào còn cần thiết và không thay đổi cam kết hỗ trợ.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz bày tỏ kỳ vọng các cuộc đàm phán hòa bình mới về Ukraine sẽ “sớm diễn ra”. Theo ông, châu Âu dự kiến sẽ có vị trí tại bàn đàm phán cùng với Mỹ, Nga và Ukraine. Ông Merz cho biết các bên đang tìm kiếm địa điểm trung lập để tổ chức đàm phán, trong đó Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) là một địa điểm tiềm năng.

Về phía Mỹ, Đặc phái viên Jared Kushner cho biết Tổng thống Donald Trump ủng hộ sự tham gia của châu Âu vào một thỏa thuận hòa bình về Ukraine và lập trường giữa Mỹ với châu Âu đang ngày càng trở nên gần nhau hơn.

Ông Kushner cũng tiết lộ rằng Tổng thống Trump sẵn sàng cân nhắc mở rộng cho Ukraine một bảo đảm an ninh tương tự điều khoản phòng thủ chung của NATO, song nhấn mạnh Washington phải bảo vệ các lợi ích của mình.

“Dưới góc nhìn của Mỹ, việc đưa ra một bảo đảm an ninh tương tự Điều 5 là một vấn đề vô cùng quan trọng. Tôi cho rằng Tổng thống Trump sẵn sàng cân nhắc điều đó, nhưng rõ ràng việc này phải phục vụ lợi ích của Mỹ,” ông Kushner nói.

Khi được hỏi về vấn đề NATO sa, Tổng thống thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng một bảo đảm an ninh thực chất dành cho Ukraine sẽ bao gồm sự hiện diện của “lực lượng và căn cứ” của Mỹ hoặc châu Âu trên lãnh thổ nước này. Ông cũng khẳng định nếu các nước phương Tây đưa ra những bảo đảm cụ thể, ông sẽ tham vấn người dân Ukraine về đề xuất này, bởi ông “không có quyền tự mình đưa ra quyết định đó”.

Nga hiện chưa đưa ra phản hồi về những tuyên bố của các lãnh đạo tại hội nghị.

Moscow từ lâu kiên quyết phản đối khả năng Ukraine gia nhập NATO, coi đây là động thái ảnh hưởng tới an ninh của Nga. Trong các điều kiện đưa ra nhằm chấm dứt xung đột, Nga yêu cầu Ukraine duy trì quy chế trung lập và không để phương Tây triển khai binh sĩ trên lãnh thổ nước này sau khi chiến sự kết thúc.

Trong phát biểu với báo giới tại Thâm Quyến, Trung Quốc ngày 19/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tái khẳng định Moscow không chấp nhận việc triển khai bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào tới Ukraine.

Ông Putin cho biết đây cũng là lý do Nga đề nghị các đại diện Liên minh châu Âu (EU) tới Moscow để thảo luận toàn diện về những vấn đề liên quan. Theo nhà lãnh đạo Nga, nội dung trao đổi bao gồm các biện pháp bảo đảm an ninh cho cả Ukraine và Nga, cũng như vấn đề an ninh chung của toàn châu Âu.