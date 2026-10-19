Tổng thống Macron kêu gọi đối thoại sau làn sóng bạo lực tại Pháp

Lửa bùng lên trên đường phố trong làn sóng biểu tình tại Pháp. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên truyền hình, ông Macron lên án các hành vi cướp bóc, đốt phá và tấn công công trình công cộng, khẳng định không có lý do nào có thể biện minh cho bạo lực. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận những người biểu tình ôn hòa có các yêu cầu chính đáng và cần được phân biệt với những người gây rối.

Những tuyên bố trên được đưa ra sau làn sóng biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao và điều kiện trường học xuống cấp, khiến khoảng 2.400 người bị bắt giữ. Hàng trăm nghìn người đã tham gia tuần hành ôn hòa, nhưng một số nhóm quá khích đốt phá, cướp bóc và tấn công cảnh sát. Tại Limoges, tòa thị chính lâu đời bị hỏa hoạn tàn phá, trong khi nhiều cửa hàng và công trình tại Paris cùng các thành phố khác bị hư hại.

Trước tình hình này, Tổng thống Macron yêu cầu chính phủ tổ chức đối thoại với đại diện học sinh, giáo viên, nghị sĩ, công đoàn và doanh nghiệp ngay trong tuần này, nhằm xây dựng những đề xuất cụ thể để giải quyết các vấn đề gây bất bình trong xã hội.

Về an ninh, ông Macron chỉ đạo rà soát công tác thu thập thông tin tình báo và mức độ chuẩn bị của cảnh sát trước các cuộc biểu tình. Chính quyền địa phương cũng sẽ được trao quyền cấm một số cuộc biểu tình khi cần thiết để bảo vệ các công trình công cộng và cơ sở kinh doanh.