Tổng thống Macron bác bỏ cáo buộc của ông Trump về bạo loạn ở Pháp

Theo tờ New York Times (NYT), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 21/10 tuyên bố rằng các cuộc biểu tình ở Pháp không xuất phát từ người nhập cư, đồng thời không có bằng chứng nào cho thấy có thế lực nước ngoài đứng sau việc kích động bạo loạn.

"Chúng tôi đã thấy những hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra về các cảnh tượng chưa từng xảy ra ở Pháp. Có người còn khẳng định chúng tôi bị người nhập cư và phần tử Hồi giáo cực đoan xâm chiếm, điều đó hoàn toàn sai sự thật. Điều này còn dẫn tới những bình luận ngớ ngẩn và không thể chấp nhận được của một số lãnh đạo nước ngoài", ông Macron cho hay.

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Macron cũng chỉ trích một số cá nhân đang lấy tình hình ở Pháp làm "chiêu trò tranh cử", đồng thời ngầm xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump nằm trong số này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: NYT

"Những người lợi dụng tình hình ở Pháp làm chiêu bài tranh cử khiến tôi bực mình, dù là ở trong nước hay bên kia Đại Tây Dương", ông Macron nói.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Pháp được đưa ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump đang chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử giữa kỳ. Trước đó, ông Trump nói rằng chính sách nhập cư của Pháp là nguyên nhân dẫn tới các cuộc biểu tình bạo lực, đồng thời khuyên Paris nên đóng cửa biên giới.

"Việc không kiểm soát chặt biên giới sẽ khiến cả thế giới đổ xô tới Pháp và Paris sẽ sớm trở thành một thành phố Hồi giáo. Nếu Pháp và châu Âu không đóng cửa biên giới và trục xuất tội phạm, trong đó có những kẻ đang tham gia biểu tình, thì họ sẽ lụi tàn", ông Trump nói ngày 19/10.

Liên quan đến tình hình bạo loạn ở Pháp, giới chức Lyon ngày 22/10 đã ban hành lệnh cấm "mọi cuộc biểu tình" vào thứ 7 tuần này khi làn sóng bạo lực vẫn diễn biến phức tạp.

"Trong ngày 17/10, thành phố đã trải qua nhiều giờ hỗn loạn khi có khoảng 200 cửa hàng bị cướp phá. Cảnh sát sau đó cũng đã bắt giữ 200 người. Sự việc này đã dẫn đến quyết định cấm biểu tình vào ngày 24/10", Thị trưởng Lyon Gregory Doucet thông tin.