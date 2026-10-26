Tổng thống Lula da Silva lội ngược dòng ngoạn mục, tái đắc cử tổng thống Brazil

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva vẫy chào những người ủng hộ tại São Paulo trong ngày diễn ra vòng hai cuộc bầu cử tổng thống. (Nguồn: ABC News)

Theo Tòa án Bầu cử tối cao Brazil (TSE), với gần như toàn bộ phiếu bầu đã được kiểm, Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva giành 51,76% số phiếu hợp lệ, vượt qua mức 48,24% của Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro.

Chiến thắng này đánh dấu bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử bầu cử tổng thống Brazil hiện đại.

Kể từ khi cơ chế bầu cử hai vòng được áp dụng năm 1989, Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva là ứng viên đầu tiên giành chiến thắng ở vòng hai sau khi về nhì tại vòng đầu.

Trong cuộc bỏ phiếu ngày 4/10, Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro dẫn trước với 47,03% số phiếu hợp lệ. Trong khi đó, Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva nhận được 45,16%.

Sau ba tuần vận động tranh cử căng thẳng, cục diện cuộc đua dần đảo chiều trong quá trình kiểm phiếu.

Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva giành thêm lợi thế từ kết quả tại các đô thị và khu vực đông dân ở miền Đông Bắc Brazil.

Kết quả này cũng khép lại những nỗ lực của gia đình Bolsonaro nhằm giành lại vị trí lãnh đạo cao nhất của Brazil.

Ông Flávio Bolsonaro, 45 tuổi, hiện là thượng nghị sĩ và là con trai cả của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro. Trong cuộc đua lần này, chính trị gia này tìm cách tiếp nối ảnh hưởng của gia đình sau khi cha rời nhiệm sở.

Từng giữ cương vị tổng thống Brazil trong giai đoạn 2003-2010, ông Luiz Inácio Lula da Silva trở lại vị trí lãnh đạo đất nước sau chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2022.

Nhiệm kỳ thứ tư không liên tiếp của Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva sẽ bắt đầu ngày 5/1/2027.

(theo Reuters, Anadolu)