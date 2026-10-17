Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ và phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Ra đón đoàn ở sân bay quốc tế Nội Bài có Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đón Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng khi diễn ra đúng vào dịp Việt Nam và Thụy Sĩ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026), góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng, hiệu quả; đồng thời là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua, hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.

Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass cho biết, chuyến thăm sẽ là dịp để củng cố hơn nữa quan hệ giữa hai nước và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực then chốt, nhất là thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính và phát triển bền vững. Hai bên cũng sẽ trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Guy Parmelin, dự kiến 4 nước Hiệp hội thương mại tự do châu Âu (EFTA - gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein) sẽ ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam-EFTA tại Hà Nội, tạo thuận lợi hơn để doanh nghiệp Việt Nam-EFTA nói chung và Việt Nam-Thụy Sĩ nói riêng tăng cường đầu tư, mở rộng hợp tác và khai thác tốt hơn tiềm năng của thị trường hai bên.