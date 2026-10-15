Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân sắp thăm chính thức Việt Nam
Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 -18/10/2026.
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin (Ghi Pác-mơ-lanh) và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 -18/10/2026./.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/tong-thong-lien-bang-thuy-si-guy-parmelin-va-phu-nhan-sap-tham-chinh-thuc-viet-nam/440638.html