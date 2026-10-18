Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tối 18/10, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin cùng đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Thụy Sĩ rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-18/10, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin cùng đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Thụy Sĩ đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức, hội đàm và tiệc chiêu đãi Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Nhân dịp này, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có các cuộc hội kiến với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, Lãnh đạo Việt Nam nhiệt liệt chào mừng Tổng thống và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Thụy Sĩ thăm chính thức Việt Nam vào dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; trân trọng và đánh giá cao việc Thụy Sĩ là một trong các quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam cũng như tình cảm mà Tổng thống Thụy Sĩ dành cho đất nước và con người Việt Nam.

Lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Thụy Sĩ và chuyến thăm là minh chứng sống động cho việc hiện thực hóa và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện được thiết lập vào tháng 1/2025.

Chúc mừng những thành tựu to lớn mà Chính phủ và nhân dân Thụy Sĩ đã đạt được trong thời gian qua khi là một trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới có sức cạnh tranh cao, xã hội ổn định, Lãnh đạo Việt Nam tin tưởng rằng sự thịnh vượng của Thụy Sĩ hay Việt Nam không chỉ phục vụ lợi ích của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mà còn đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Tổng thống Guy Parmelin nhắc lại kỷ niệm khi thăm Việt Nam vào năm 2019 và vui mừng tận mắt chứng kiến sự phát triển năng động của Việt Nam; chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong thời gian vừa qua, cảm ơn Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho Tổng thống và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Thụy Sĩ sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu; vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ hợp tác hai nước với kim ngạch song phương trong 4 năm qua tăng đều 7% và đầu tư tăng 8%/năm; khẳng định việc Việt Nam và Thụy Sĩ và các nước Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) ký Hiệp định thương mại tự do sẽ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp khai thác các tiềm năng hợp tác trong tương lai, đặc biệt khi đã có hơn 100 công ty Thụy Sĩ đã có mặt tại Việt Nam và trong bối cảnh Thụy Sĩ có công nghệ, giải pháp tiềm năng và Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh và lực lượng dân số trẻ.

Lãnh đạo hai nước bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương sau hơn 5 thập kỷ; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương phù hợp với khuôn khổ Đối tác toàn diện, tận dụng được những ưu thế của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EFTA.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tối 17/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin đi dạo phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, giao lưu với người dân. Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân Tổng thống Thụy Sĩ đã đến thăm Trường Đại học Dược Hà Nội; trải nghiệm làm gối chườm từ thảo dược.

Chiều 18/10, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin đã đến dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Thụy Sĩ 2026.

Cũng trong dịp này, sáng 18/10, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đại diện các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), gồm Ngài Guy Parmelin, Tổng thống kiêm Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ; bà Brigitte Haas, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Liechtenstein; bà Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Bộ trưởng Ngoại giao Iceland; và bà Astrid Bergmål, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA)./.