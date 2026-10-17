Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sáng 17/10, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin cùng đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Thụy Sĩ đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-18/10, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Ra đón Đoàn ở sân bay quốc tế Nội Bài có Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Tháp tùng Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin thăm chính thức Việt Nam có: bà Helene Budliger Artieda, Quốc vụ khanh, Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu; ông Thomas Gass, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thụy Sĩ tại Việt Nam; ông Pietro Lazzeri, Trưởng ban Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu; ông Werner Bardill, Tổng Lãnh sự Thụy Sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh; ông Philippe Lionnet, Trưởng đoàn đàm phán các Hiệp định Thương mại Tự do/Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA), Cục Kinh tế Liên bang, Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu; ông Benjamin Muller, Phó Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam; bà Miriam Gurtner, Cố vấn Cao cấp, Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu; bà Natalie Rast, Trưởng bộ phận Quan hệ Kinh tế song phương khu vực châu Á và châu Đại Dương, Cục Kinh tế Liên bang, Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu; bà Sibylle Bachmann, Trưởng Ban Hợp tác và phát triển, Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam.

Ông Guy Parmelin sinh ngày 9/11/1959 tại Bursins (Thụy Sĩ). Ông có bằng Thạc sỹ trong lĩnh vực nông nghiệp. Ông là Nghị sỹ Đảng Nhân dân Thụy Sĩ (đảng lớn nhất trong Quốc hội).

Giai đoạn 1994-2003, ông Guy Parmelin là Thành viên chính quyền bang Vaud. Từ năm 2000-2004, ông là Chủ tịch Đảng Nhân dân tại khu vực bang Vaud. Từ tháng 12/2015, ông là thành viên Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ. Giai đoạn 2016-2018, ông giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, Bảo vệ dân sự và Thể thao. Giai đoạn 2019-2020, ông giữ chức Bộ trưởng Kinh tế, Nghiên cứu và Giáo dục (nhiệm kỳ 1).

Ông Guy Parmelin từng giữ chức Phó Tổng thống Thụy Sĩ (nhiệm kỳ 1 - năm 2020; nhiệm kỳ 2 - năm 2025).

Năm 2021, ông Guy Parmelin giữ chức Tổng thống Thụy Sĩ (nhiệm kỳ 1) và từ ngày 1/1/2026, ông tiếp tục giữ chức Tổng thống Thụy Sĩ (nhiệm kỳ 2) đồng thời là Bộ trưởng Kinh tế, Nghiên cứu và Giáo dục (nhiệm kỳ 2).

Trải qua chặng đường 55 năm xây dựng lòng tin và nền tảng hợp tác, Việt Nam và Thụy Sĩ duy trì quan hệ hữu nghị và từng bước mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện vào tháng 1/2025 thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc đưa quan hệ song phương sang giai đoạn phát triển mới.

Thụy Sĩ là đối tác thương mại, đầu tư quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt hơn 1 tỷ USD. Thụy Sĩ cũng là một trong số ít các nước Tây Âu duy trì viện trợ hợp tác phát triển cho Việt Nam. Hai nước luôn phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Châu Mai Anh, chuyến thăm của Tổng thống Guy Parmelin đến Việt Nam lần này diễn ra vào một thời điểm rất có ý nghĩa. Năm 2026 đánh dấu 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thụy Sĩ, đồng thời hai nước đang triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện được thiết lập vào tháng 1/2025.

Việc 4 nước Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA - gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein) dự kiến ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam-EFTA tại Hà Nội là một dấu mốc quan trọng, tạo bước đột phá mới cho quan hệ kinh tế giữa hai nước. FTA sẽ tạo thuận lợi hơn để doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư, mở rộng hợp tác và khai thác tốt hơn tiềm năng của thị trường hai bên.

Thời gian qua, ngày càng nhiều doanh nghiệp Thụy Sĩ quan tâm tới thị trường Việt Nam, điều này giúp mở thêm cơ hội để các doanh nghiệp hai nước tìm kiếm đối tác và triển khai những dự án hợp tác mới, giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn lực, đáp ứng giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Guy Parmelin là cột mốc lịch sử quan trọng để hai nước cùng nhìn lại chặng đường 55 năm đồng hành, chúc mừng những thành tựu phát triển vượt bậc của nền kinh tế và đời sống người dân Việt Nam.

Kể từ năm 1971, Thụy Sĩ đã duy trì các chương trình hợp tác quốc tế mang tính nhân đạo, trong khoảng 15 năm trở lại đây, quan hệ giữa hai nước đã chuyển dịch mạnh mẽ sang hợp tác kinh tế nhằm hỗ trợ Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu, đồng thời nâng cao vị thế và vai trò trên trường quốc tế./.