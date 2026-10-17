Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Cùng đi với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin có: Bà Caroline Parmelin, phu nhân Tổng thống; bà Helene Budliger Artieda, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu; ngài Thomas Gass, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thụy Sĩ tại Việt Nam; ngài Pietro Lazzeri, Trưởng ban Hợp tác và Phát triển kinh tế, Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu; ngài Werner Bardill, Tổng lãnh sự Thụy Sĩ tại TP Hồ Chí Minh; ông Philippe Lionnet, Trưởng đoàn đàm phán các Hiệp định thương mại tự do/Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), Cục Kinh tế Liên bang, Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu; ông Benjamin Muller, Phó đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam; bà Miriam Gurtner, Cố vấn cao cấp, Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu; bà Natalie Rast, Trưởng bộ phận Quan hệ kinh tế song phương khu vực châu Á và châu Đại Dương, Cục Kinh tế Liên bang, Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu; bà Sibylle Bachmann, Trưởng ban Hợp tác và Phát triển, Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam.

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin.

Tổng thống Guy Parmelin sinh ngày 9-11-1959, tại Bursins (Thụy Sĩ). Ông là Thạc sĩ trong lĩnh vực nông nghiệp; là Nghị sĩ Đảng Nhân dân Thụy Sĩ.

Từ năm 1994 đến 2003, ông là thành viên chính quyền bang Vaud. Từ năm 2000 đến 2004, ông giữ chức Chủ tịch Đảng Nhân dân tại khu vực bang Vaud. Từ tháng 12-2015, ông là thành viên Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ.

Từ năm 2016 đến 2018, ông giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, Bảo vệ dân sự và Thể thao. Từ năm 2019 đến 2020, ông là Bộ trưởng Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu (nhiệm kỳ 1). Năm 2020, ông giữ chức Phó tổng thống Thụy Sĩ (nhiệm kỳ 1); năm 2021 là Tổng thống Thụy Sĩ (nhiệm kỳ 1); năm 2025 là Phó tổng thống Thụy Sĩ (nhiệm kỳ 2). Từ ngày 1-1-2026, ông giữ chức Tổng thống Thụy Sĩ (nhiệm kỳ 2), Bộ trưởng Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu (nhiệm kỳ 2).